Ministerul Educației a felicitat performanțele elevelor, care au reprezentat cu succes România: „Laura Moldovan, clasa a XII-a, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu’, București – medalie de argint; Iulia-Ela Morariu, clasa a IX-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București – medalie de argint; Alexandra-Iulia Guiman, clasa a X-a, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București / Centrul de Excelență „Hai La Olimpiadă”– medalie de argint; Ilinca-Rucsandra Radu, clasa a IX-a, Colegiul Național Iași / Centrul Județean de Excelență / Infogym „Hai La Olimpiadă”, Iași – medalie de bronz.”

La cea de-a șasea ediție a Olimpiadei, România a fost acompaniată de echipa Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI), formată din Veronica-Raluca Costineanu, profesor și team leader, Livia Măgureanu, specialist JetBrains, deputy leader, și Vlad-Alexandru Gavrilă-Ionescu, expert Google, Zurich, precizează Ministerul Educației.

Coordonarea din partea Ministerului Educației și Cercetării a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin consilierul Georgeta Antonia Rodica Crăciunescu. Olimpiada nu doar că a promovat excelența în informatică, ci a devenit un simbol al implicării internaționale.

