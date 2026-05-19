Primul concurent care a ajuns în finală a fost Vladimir Drăghia, urmat de Dumbo (Marius Alexandru). În timp ce Valentin Tănase și Rafael Szabo au ajuns la duel pentru a ocupa cel de-al treilea loc disponibil pentru ultimul act.

Valentin Tănase a afirmat că nu se poate bucura, deoarece l-a eliminat pe Rafael Szabo, prietenul său.

„Asta e, ce să fac? Să mă plâng? M-a bătut un om care merită, știi… Bravo, mă! Râd, zâmbesc, totul e bine! Ce ai? Depinde de noroc, aici chiar a depins de noroc în totalitate”, a spus Rafael Szabo după ce a fost eliminat chiar înainte de finala „Desafio: Aventura”.

De-a lungul competiției de la PRO TV, Rafael Szabo a reușit să câștige, datorită unor probe de pe traseu, 4.500 de euro drept recompensă, însă aceasta nu este singura sumă care i-a intrat în cont.

Concurentul de la „Desafio: Aventura” a primit și o sumă în momentul în care a semnat contractul cu PRO TV, însă aceasta a rămas confidențială. Dar, pe lângă acești bani, Rafael Szabo a mai primit și încă 1.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Thailanda.

Astfel, pentru că a rezistat timp de 19 săptămâni la „Desafio: Aventura”, Rafael Szabo a primit de la PRO TV 19.000 de euro, potrivit Cancan. La care se adaugă cei 4.500 câștigați drept recompensă plus suma primită în momentul în care a semnat contractul.

La un calcul simplu rezultă că lui Rafael Szabo i-au intrat în cont cel putin 23.500 de euro pentru participarea la „Desafio: Aventura”!

„Sincer, sunt bucuros. Nu-mi pare rău că plec, nu am niciun regret”, a mai spus concurentul după ce a fost eliminat de Valentin Tănase în semifinală.

