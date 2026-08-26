Rafinăria NORSI, situată la Kstovo, în regiunea Nijni Novgorod, a fost atacată miercuri de o dronă ucraineană. Guvernatorul din Nijni Novgorod, Gleb Nikitin, a confirmat un atac cu drone asupra unei „instalații industriale”, dar nu a precizat care anume.

Potrivit surselor citate de Reuters, atacul cu drone a provocat daune atât de grave încât Lukoil a fost nevoită să-și oprească activitatea în această rafinărie.

Massive Fire Engulfs Lukoil's Kstovo Refinery Following Overnight Ukrainian Drone Raid



Multiple long-range drones struck the NORSI oil refinery in Nizhny Novgorod Oblast Russias fourth-largest refining complex igniting a major blaze that threatens to further aggravate… pic.twitter.com/DIFBEi25wc — EuroPost Agency (@EuroPostAgency) August 26, 2026

În aceste condiții, Lukoil și-a închis toate marile rafinării din Rusia, după Permnefteorgsintez pe 21 august și cea de la Volgograd pe 31 iulie.

NORSI, a patra cea mai mare rafinărie și al doilea cel mai mare producător de benzină din Rusia, procesează o capacitate de peste 15 milioane de tone de țiței pe an. Rafinăria este capabilă să producă aproximativ 5 milioane de tone de benzină, peste 5 milioane de tone de motorină, peste 2 milioane de tone de păcură și aproximativ 0,5 milioane de tone de bitum rutier.

Din cauza atacurilor cu drone, NORSI și-a suspendat activitățile pe 5 aprilie, 20 mai, 24 iunie și 2 iulie.

Ca urmare a opririi producției, Lukoil nu a oferit miercuri cantități angro de benzină, motorină și alte produse petroliere produse de NORSI spre vânzare la Bursa Comercială Internațională din Sankt Petersburg.

Criza carburanților continuă să afecteze grav Rusia. Benzina AI-95, cea mai solicitată de șoferii ruși, nu se mai vinde la 80% din benzinăriile din țară, scrie Meduza.

Șoferii așteaptă ore în șir la cozi imense, în timp ce Kremlinul recurge la importuri istorice – din Kazahstan și chiar și din India și în curând din Turcia – în speranța de a acoperi deficitul.