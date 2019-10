De Daria Maria Diaconu,

Pepe, în vârstă de 40 de ani, a primit o bijuterie extrem de valoroasă în urmă cu câteva zile. Acesta cântărește 40 de grame și are legătură cu cele două fetițe ale sale, Maria și Rosa.

”Brăţara aceasta are o valoare sentimentală nepreţuită. Este făcută la comandă şi costă 10.000 de euro. Denisa Nechifor, reprezentanta respectivei firme de bijuterii, m-a ajutat să-mi îndeplinesc această dorinţă. Brăţara este realizată din aur alb cu diamante negre şi albe. Am zis să comand doar o bijuterie, una şi bună. Am simţit nevoia să am o piesă valoroasă, cu numele fetiţelor mele, Maria şi Alexandra Rosa. Nu o dau niciodată jos de la mână.

Am comandat-o în luna mai şi speram că va fi gata în iulie, de ziua mea, însă a fost un model complex, aşa că am primit-o zilele trecute. A fost decizia mea, pentru că am avut de ales din alte 5 variante de modele, sunt tare mândru de ea. A ieşit aşa cum mi-am dorit”, a declarat Pepe pentru click.ro.

Bijuteria purtată de Pepe are 40 de grame (FOTO: click.ro)





Pepe, pe numele său real Nicolae-Ionuț Pascu, este prezent pe scena muzicală din România de foarte mulți ani. În plan personal, Pepe este însurat cu Raluca Pastramă, împreună cu care are două fetițe, Maria și Rosa. Artistul a mai fost căsătorit cu Oana Zăvoranu.

