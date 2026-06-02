Cum funcționează proiectul „Debug”

Planul vizează eliberarea doar a țânțarilor masculi, care nu înțeapă. Aceștia vor fi infectați cu o bacterie naturală numită Wolbachia, relatează cotidianul german Bild.

Atunci când masculii se împerechează cu femelele sălbatice, nu rezultă urmași viabili, ceea ce va duce, treptat, la reducerea țânțarilor care transmit boli periculoase. Conform Bild, până la 16 milioane de țânțari ar putea fi eliberați anual în fiecare dintre cele două state americane vizate.

Proiecte similare au fost desfășurate în alte țări

Metoda nu este una complet nouă. Proiecte similare au fost desfășurate în alte țări, inclusiv Singapore, unde autoritățile au raportat reducerea semnificativă a populației de țânțari și scăderea cazurilor de febră Dengue în zonele afectate.

Totuși, inițiativa Google a provocat dezbateri. Criticii avertizează asupra riscurilor potențiale pentru ecosistemele locale și cer o evaluare atentă a posibilelor consecințe pe termen lung. De cealaltă parte, susținătorii subliniază că metoda este eficientă împotriva speciilor de țânțari care transmit boli și că ar reduce utilizarea de insecticide.

Proiectul „Debug” a fost dezvoltat în cadrul diviziei de inovație a companiei-mamă a Google, Alphabet. Această divizie este cunoscută pentru inițiativele de tip „Moonshot”, care urmăresc soluționarea unor probleme globale majore cu ajutorul tehnologiei.

Prin astfel de proiecte, Alphabet își extinde domeniile de activitate, investind în sănătate, biotehnologie și inteligență artificială, dincolo de afacerea sa principală din sectorul internetului.

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