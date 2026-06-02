Ucraina nu a reușit să intercepteze niciuna din cele opt rachete 3M22 Zirkon lansate de Rusia în timpul atacului masiv din noaptea de luni spre marți. În aceste condiții, cercetătorul militar Valeri Romanenko prezice că Rusia va miza pe aceste rachete în următoarele atacuri asupra Ucrainei.

„Cel mai probabil, aceste rachete vor fi elementul cel mai masiv în următoarele atacuri rusești”, a declarat Romanenko, potrivit agenției de presă UNIAN.

Expertul afirmă că Rusia ar avea în prezent 230 de rachete de tip Zirkon.

„Aceasta este o nouă evoluție în atacurile rusești și reprezintă un pericol pentru noi. Deși dispozitivul de aprindere a încărcăturii explozive a rachetei Zirkon este de trei ori mai mic decât cel al rachetelor Iskander-M și nu cântărește mai mult de 150 de kilograme, este totuși de trei ori mai greu decât cel al dronelor Shahed”, a subliniat expertul.

Potrivit armatei ucrainene, Rusia a folosit 656 de drone cu rază lungă de acțiune și 73 de rachete de diferite tipuri în atacul efectuat în noaptea de luni spre marți. Ucraina a neutralizat 602 de drone și 40 de rachete, dintre care 11 de tip Iskander-M.

Restul 54 de drone și 33 de rachete, dintre care 30 balistice, nu au putut fi interceptate și au lovit 38 de locații diferite.

„Europa are nevoie de propria apărare anti-balistică pentru ca acest război să se încheie definitiv. Iar asistența SUA în furnizarea de rachete pentru sistemele Patriot este absolut necesară”, a reacționat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Șeful statului ucrainean a anunțat marți seara că a primit informații precum că Rusia pregătește un nou atac masiv asupra Ucrainei.

Atacul din noaptea de luni spre marți s-a soldat cu uciderea a cel puțin 18 civili ucraineni.

Zirkon este o rachetă navală hipersonică, cu o rază de acțiune de 1.000 de kilometri, dezvoltată de Corporația de Arme cu Rachete Tactice (KTRV). Vladimir Putin susține că racheta poate atinge viteze de până la Mach 10, dar aceste informații trebuie tratate cu precauție, având în vedere faptul că liderul rus face de regulă declarații propagandistice.

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