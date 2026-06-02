Incendiu puternic în zona Baicului din București. Sursă video: Roxana C.
Pentru stingerea flăcărilor intervin zeci de pompieri. În zonă, pe strada Cărăușilor, în apropierea căii ferate, militarii de la ISU acționează cu mai multe autospeciale.
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