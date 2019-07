De Andreea Romaniuc Archip,

Aurelian și-a format mâna ca producător cu spectacole muzicale, apoi a căpătat curaj să se aventureze și în teatru cu nou-căpătatele cunoștințe. În teatru, împarte de ani buni scena cu Monica Davidescu, soția lui.

Monica spune că și-a luat foarte în serios atribuțiile și are numai cuvinte de laudă la adresa lui: „Mă bazez pe el ca producător. Am reușit să scoatem la rampă prima piesă în producție proprie, cu ajutorul sponsorilor, „Eu te cred, dar tu mă minți”. Este o comedie pe care am jucat-o în Festivalul de la Arad, luna asta. Urmează să ajungem cu ea și la Iași, în august”.

Monica Davidescu

Emoții mari când joacă împreună

Cu Aurelian pe post de producător, Monica e mai relaxată decât e cu el ca actor și coleg de scenă. Când joacă împreună emoțiile sunt, practic, duble, fiindcă își face griji în privința amândurora.

„Întotdeauna am emoții pe scenă, pentru mine. Am avut emoții uriașe la „Chicago”, primul nostru spectacol împreună. A repetat totul cu mine în perioada de vară și mai avea doar trei zile pentru adaptarea cu colegii. El a intrat după ce spectacolul se jucase un an la TNB, cu Ștefan Bănică și Andrei Duban, și am avut mari emoții pentru el. Dar după aceea, a fost un partener pe care m-am bazat cu adevărat în toate producțiile pe care le-am avut împreună”, ne-a mărturisit actrița.

