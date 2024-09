Între Aurelian Temișan și Andreea Bălan există o legătură specială, dar și o prietenie foarte frumoasă. Juratul de la „Te cunosc de undeva!” este nașul micuței Clara, dar a fost naș și la nunta artistei cu actorul George Burcea. Căsnicia Andreei Bălan cu tatăl fetițelor sale s-a încheiat la scurt timp după nuntă.

După despărțirea de George Burcea, cântăreața a cunoscut din nou iubirea și fericirea absolută alături de Victor Vlad Cornea, un tânăr jucător de tenis. Andreea Bălan a spus în repetate rânduri că nu se grăbește să ajungă în fața altarului și lasă lucrurile să decurgă firesc.

Într-un interviu pentru Click!, Aurelian Temișan a fost întrebat dacă ar accepta să fie din nou naș de cununie pentru artistă. Juratul de la „Te cunosc de undeva!” a surprins cu răspunsul său și a mărturisit că ar refuza-o pe Andreea dacă i-ar face această propunere.

„Și eu o să îi spun: «Pentru că te iubesc atât de mult, nu o să fac acest pas», o să zic că simt că nu am avut o mână atât de bună și de aceea nu aș … (râde). Nu, nu … o să îi spun: «Ia-ți mireasă ziua bună!». Nu! «Dacă eu îți închid ușa, ia vezi ce uși se deschid pentru tine!». Mi-e suficient! Am nășit-o o dată și liantul relației noastre este Clara.”

Aurelian Temișan a vorbit și despre plecarea Andreea Bălan de la „Te cunosc de undeva!”. Cei doi erau colegi la masa juriului, iar artistul respectă dorința finei sale pentru această schimbare. „Am auzit și eu, mi-a spus și mie, de fapt, că ea a luat decizia asta, știi cum e, orice început are și un sfârșit. Probabil că viața ei duce spre alte culoare și atunci orice ușă pe care i-o închide cineva sau și-a închis-o poate să îi deschidă alte oportunități și sunt convins că așa va fi. Îmi va fi dor de ea! Sunt 12 ani în care ne-am contrat, ne-am iubit, ne-am simțit bine împreună în juriu, dar asta nu împiedică cu nimic sau nu strică cu nimic relația noastră de prietenie și mai ales de rudenie.”

Ce spune Andreea Bălan despre căsătoria cu Victor Cornea

Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul românesc. După mai multe eșecuri sentimentale, artista poate spune cu mâna pe inimă că, în sfârșit, este împlinită, iar fericirea i se citește pe chip.

De când s-au cunoscut și au decis să pornească la drum împreună, relația dintre Andreea Bălan și Victor Cornea a fost una lipsită de despărțiri și certuri. Cuplul pare mai solid ca niciodată, iar diferența de vârstă de aproximativ 10 ani nu reprezintă un impediment pentru ei.

Întrebarea care este pe buzele tuturor este: „Când se vor căsători?”. Vedeta a vorbit sincer despre mariajul cu sportivul și a dezvăluit care sunt principalele lor preocupări în momentul de față.

Artista și partenerul său se concentrează pe consolidarea relației lor și pe proiectele personale și profesionale. Aceștia sunt hotărâți să trăiască clipa și să se bucure de fiecare moment împreună, fără a se grăbi să facă pasul cel mare.

„Văd că contează pentru societate. Toată lumea mă întreabă: când te măriți? De ce nu te măriți? Sufletele nu se căsătoresc, sufletele se iubesc! Deci pentru noi nu contează. Mai avem lucruri de făcut, Victor are 30 de ani și este în plină carieră și în plină ascensiune. Este pe locul 68 mondial în tenis, ceea ce înseamnă un lucru extraordinar de greu. El nu are niciodată pauză, joacă 40 de săptămâni pe an. Deci întrebarea asta – când te măriți? este doar aici în 3D, hai să mergem mai departe și să ne dăm seama că iubirea contează”, a declarat Andreea Bălan într-un interviu pentru ciao.ro.

