Actori români celebri care nu au intrat din prima încercare la facultate!

De Andreea Romaniuc Archip,

Gheorghe Ifrim umple sălile la Teatrul Bulandra, dar ridică și audiența Pro TV-ului, când îl interpretează magistral pe primarul Vasile din serialul de comedie “Las Fierbinți”. Abia a doua admitere la UNATC a fost cu noroc pentru îndrăgitul actor. “Prima oară nu am luat examenul. Recunosc că am fost slab, am avut emoții foarte mari, mai ales când eram tânăr, eram un băiat mai emotiv așa, nu aveam tupeu. Am picat pe bună dreptate. Sigur că am fost fascinat de ce oameni am văzut acolo, dar nu m-am lăsat, am avut voință. Și a doua oară am intrat ultimul”, ne-a povestit Gheorghe Ifrim.

Gheorghe Ifrim pe scena Teatrului Bulandra

Admisă la UNATC la clasa lui Dem Rădulescu

Maia Morgenstern este una dintre cel mai adorate și profesioniste actrițe de la noi, a cărei faimă este recunoscută și în străinătate, ea interpretând-o pe Fecioara Maria în filmul “Patimile lui Hristos”, unde a jucat alături de Mel Gibson. Actrița nu a fost doborâtă de eșecul înregistrat în primul an cu ocazia admiterii la UNATC. A devenit studentă anul următor și a avut norocul de a fi repartizată la clasa regretatului Dem Rădulescu, care, practic, a format-o ca și actriță.

Maia Morgenstern și Claudiu Istodor sunt soț și soție în serialul „Sacrificiul”

Și Claudiu Istodor a avut de luptat ca să ajungă actor

Un ghinion asemănător cu admiterea la UNATC a avut și Claudiu Istodor, primul soț al Maiei Morgenstern. Acesta și-aîndeplinit visul de a deveni actor tot din a doua încercare. “Am venit în București, am stat vreo lună, am făcut o pregătire cu Sergiu Cioiu, un cântăreț foarte apreciat. M-a învățat să spun niște poezii, am mers la admitere, am căzut, după care al doilea an am dat examen iar și am reușit pe unul dintre puținele locuri”, ne-a mărturist el. Maia Morgenstern și Claudiu Istor joacă împreună în serialul “Sacrificiul” de la Antena 1.

Recomandări Gară de 8 milioane de lei cu lacătul pe ușă. Fost angajat: ”Nu a fost folosită niciodată. S-au cheltuit banii aiurea”

Virginia Rogin a dat de 3 ori admitere la UNATC

Virginia Rogin

Pasionată de actorie, Virginia Rogin nu își putea imagina viața departe de scenă. Ca să ajungă în lumina reflectoarelor a avut ceva de tras. “Dacă nu intram la actorie nici a treia oară, renunțam. Mă pregătisem și pentru Drept. Probabil, dacă nu m-aș fi făcut actriță, eram avocată. Sunt atât de îndrăgostită de meseria asta, încât sufăr atunci când nu muncesc. Odată ce am pus piciorul într-un loc, nu m-a mai clintit nimeni de acolo. Și în facultate s-a întâmplat la fel. Când am urcat treptele alea, mi-am zis: “Da, sunt ultima, dar o să termin prima”. Și așa a fost. Scorpionul din mine nu s-a lăsat”, ne-a povestit actrița.

Recomandări Paul ducea o viață de lux, avea o afacere de succes, 12 case și un Porche. Cum a pierdut totul în doar două săptămâni

Vlad Ivanov a picat de trei ori examenul la facultate

Actorul Teatrului Bulandra și care se bucură de notorietate și în afara granițelor țării, Vlad Ivanov, a înțeles abia în al patrulea an ce îl împiedica să fie convingător în fața comisiei de examinare la UNATC. “Mă întristam când nu intram la facultate… A treia oară am picat sub linie și am avut șansa să fiu audient (a participat la cursurile ținute la facultate, fără a fi însă înscris printre studeți și a da examene – n.r.) la clasa lui Dem Rădulescu. Și mi-am dat seama, fiind audient, că greșeam, pentru că eram foarte timid la acea vreme și emoțiile mă paralizau și, practic, nu înțelegeam foarte bine ce îmi cer profesorii. Anul acela în care am fost audient la clasa domnului Dem Rădulescu m-a ajutat să înțeleg exact mecanismele acestei profesii și anul următor a fost OK și am și luat”, ne-a mărturisit Ivanov.

Recomandări Noi înregistrări despre blocarea aflării adevărului de la Colectiv. Sorina Pintea: „Mi-au reproșat și Bănicioiu, și Arafat că am dat documente la instanță fără să-i anunț!”

Marius Gîlea, admis al doilea an la facultate

Actorul Marius Gîlea – cunoscut și din reclamele al căror protagonist a fost – are la activ un eșec în ceea ce privește admiterea la UNATC. Nu l-a doborât, ci l-a motivat să reușească anul următor, ceea ce s-a și întâmplat. “Am intrat din a doua încercare, din al doilea șut, iar ai mei m-au susținut fără rezerve, chiar m-au încurajat”, ne-a spus el, semn că susținerea familiei a fost esențială pentru el în îndeplinirea acestui vis.