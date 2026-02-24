Platforma de streaming a confirmat că Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan și Kennedy Moyer se alătură distribuției serialului „Wednesday”, pe măsură ce producția sezonului trei e în plină desfășurare.

Noii actori vor apărea alături de distribuția deja consacrată și de Eva Green, care o va interpreta pe Ophelia, sora Morticiei Addams. În rolurile principale revin Jenna Ortega (Wednesday Addams), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) și Luis Guzmán (Gomez Addams), alături de alte personaje îndrăgite din universul serialului.

O etapă nouă pentru serialul „Wednesday”

Creatorii și showrunnerii seriei, Alfred Gough și Miles Millar, au transmis că revenirea la Academia Nevermore marchează o etapă importantă pentru poveste: „Este o plăcere întunecată pentru noi să redeschidem porțile Academiei Nevermore pe măsură ce începem producția pentru sezonul 3. Le mulțumim distribuției și echipei noastre puternice pentru angajamentul lor continuu față de destin și melancolie.

Dragi fani, vă apreciem răbdarea și comentariile din mediul online. Să știți că teoriile voastre alambicate ne-au dat coșmaruri! În acest sezon întâmpinăm noi elevi și profesori și dezgropăm câteva secrete ale familiei Addams care au putrezit îndelung. Să nu spuneți că nu ați fost avertizați.”

Declarațiile regizorului Tim Burton

La rândul său, regizorul și producătorul executiv Tim Burton a declarat că revenirea pentru noul sezon reprezintă o reîntâlnire specială: „Sunt atât de încântat să revin pentru sezonul 3 și este minunat să mă reunesc cu întreaga distribuție originală. Adăugarea unor prieteni dragi și colaboratori din trecut – Winona, Eva, Chris și Noah – face ca acest sezon să fie cu atât mai special. Mă simt foarte norocos.”

Detalii suplimentare despre povestea și data de lansare ale sezonului trei urmează să fie anunțate ulterior. Conform datelor comunicate de platformă, sezonul doi al serialului a avut premiera anul trecut și a devenit rapid al cincilea cel mai vizionat serial în limba engleză din toate timpurile pe Netflix, după succesul record al primului sezon, care rămâne lider în acest clasament.

Serialul urmărește anii lui Wednesday Addams la Academia Nevermore, într-o combinație de mister, investigații și elemente supranaturale, bazată pe personajele create de Charles Addams și produsă de studioul MGM Television.