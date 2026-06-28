Intervenție amplă pentru salvare

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov desfășoară operațiuni complexe pentru găsirea unei a treia persoane. „Două victime au fost scoase din apă, un adult și un minor, fiind conștiente. Adultul a fost transportat la o unitate medicală din Făgăraș pentru investigații suplimentare, iar minorul a fost evaluat la fața locului, nefiind necesar transportul la spital”, au declarat reprezentanții ISU Brașov.

Resurse mobilizate la fața locului

În sprijinul căutărilor, au fost mobilizate un elicopter SMURD, două bărci pneumatice și un echipaj SMURD. De asemenea, scafandri de la ISU Sibiu și ISU Covasna au fost solicitați pentru a interveni. Pe durata operațiunilor, autoritățile au oprit deversarea barajului pentru a facilita căutările.

Foto: ISU Brașov

Echipa Salvamont Brașov participă, de asemenea, la intervenție, utilizând un sonar și o dronă subacvatică pentru a scana zona în care s-a produs incidentul. „Facem tot posibilul să găsim persoana dispărută cât mai repede. Este o cursă contracronometru”, a transmis un reprezentant al echipei de salvatori.

Recomandări pentru siguranță

În contextul acestui incident, autoritățile fac apel la populație să respecte regulile de siguranță în apropierea apelor. „Este extrem de important ca oamenii să evite scăldatul în locuri neamenajate. Curenții puternici, adâncimile necunoscute și lipsa salvamarilor pot duce la situații tragice”, avertizează ISU Brașov.

Printre recomandările cheie se numără:

Înotul doar în locuri special amenajate;

Evitarea intrării în apă după o expunere prelungită la soare;

Supravegherea permanentă a copiilor în apropierea apei;

Evitarea săriturilor de pe poduri sau alte construcții.

Consecințele scăldatului în locuri neamenajate

Autoritățile subliniază riscurile majore asociate scăldatului în zone nesigure: curenți imprevizibili, adâncimi variabile care pot ascunde obstacole subacvatice periculoase, lipsa supravegherii de specialitate și temperaturile scăzute ale apei, care pot provoca șoc termic. „Prioritizați siguranța voastră și a celor dragi”, îndeamnă reprezentanții ISU.

Operațiunile de căutare a persoanei dispărute continuă, salvatorii folosind toate mijloacele disponibile pentru a o găsi cât mai curând posibil.