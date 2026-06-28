„Participanții ruși la competiția de gimnastică ritmică FIG World Challenge Cup, desfășurată în orașul românesc Cluj-Napoca, s-au confruntat cu un nou exemplu de arbitrar vădit și de politizare a sportului internațional.

Contrar deciziilor recente ale Federației Internaționale de Gimnastică și ale Uniunii Europene de Gimnastică privind eliminarea tuturor restricțiilor și restabilirea deplină în drepturi a sportivilor noștri, acestora li s-a interzis utilizarea drapelului național și a imnului național la competiția desfășurată în România”, a declarat Zaharova.

Decizia de interzicere a simbolurilor naționale rusești a fost adoptată de primarul Clujului, Emil Boc, care a motivat măsura prin opoziția față de agresiunea Federației Ruse. „Nici organizatorii competiției, nici autoritățile nu au îndrăznit să i se opună acestui politician local, care, se pare, a decis să-și sporească astfel propriul „prestigiu”, a adăugat Zaharova.

În replică, echipa națională de gimnastică ritmică a Rusiei a decis să se retragă de la competiție, considerând că organizatorii au comis „încălcări grave ale regulilor de competiție”. „Partea rusă nu va lăsa această situație fără consecințe”, a avertizat purtătoarea de cuvânt a MAE rus.

În data de 18 mai, Comitetul Executiv al Federaţiei Mondiale de Gimnastică a decis să ridice restricţiile impuse anterior sportivilor ruşi, permiţându-le să concureze la nivel internaţional sub steagul Rusiei. Federaţia Europeană de Gimnastică a informat ulterior agenţia TASS cu privire la această decizie şi a declarat că va lua o decizie privind ridicarea restricţiilor până pe 24 mai, urmând în cele din urmă acest exemplu.

În decembrie 2025, Comitetul Executiv al CIO a emis recomandări care permiteau sportivilor din Rusia şi Belarus să participe la competiţii internaţionale sub steagurile şi imnurile naţionale. Recomandarea se aplica atât sporturilor individuale, cât şi celor de echipă.