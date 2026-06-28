„Participanții ruși la competiția de gimnastică ritmică FIG World Challenge Cup, desfășurată în orașul românesc Cluj-Napoca, s-au confruntat cu un nou exemplu de arbitrar vădit și de politizare a sportului internațional.
Contrar deciziilor recente ale Federației Internaționale de Gimnastică și ale Uniunii Europene de Gimnastică privind eliminarea tuturor restricțiilor și restabilirea deplină în drepturi a sportivilor noștri, acestora li s-a interzis utilizarea drapelului național și a imnului național la competiția desfășurată în România”, a declarat Zaharova.
Decizia de interzicere a simbolurilor naționale rusești a fost adoptată de primarul Clujului, Emil Boc, care a motivat măsura prin opoziția față de agresiunea Federației Ruse. „Nici organizatorii competiției, nici autoritățile nu au îndrăznit să i se opună acestui politician local, care, se pare, a decis să-și sporească astfel propriul „prestigiu”, a adăugat Zaharova.
În replică, echipa națională de gimnastică ritmică a Rusiei a decis să se retragă de la competiție, considerând că organizatorii au comis „încălcări grave ale regulilor de competiție”. „Partea rusă nu va lăsa această situație fără consecințe”, a avertizat purtătoarea de cuvânt a MAE rus.
În data de 18 mai, Comitetul Executiv al Federaţiei Mondiale de Gimnastică a decis să ridice restricţiile impuse anterior sportivilor ruşi, permiţându-le să concureze la nivel internaţional sub steagul Rusiei. Federaţia Europeană de Gimnastică a informat ulterior agenţia TASS cu privire la această decizie şi a declarat că va lua o decizie privind ridicarea restricţiilor până pe 24 mai, urmând în cele din urmă acest exemplu.
În decembrie 2025, Comitetul Executiv al CIO a emis recomandări care permiteau sportivilor din Rusia şi Belarus să participe la competiţii internaţionale sub steagurile şi imnurile naţionale. Recomandarea se aplica atât sporturilor individuale, cât şi celor de echipă.
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.