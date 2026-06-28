Porumbul zaharat, cel mai scump din ofertă

Porumbul zaharat se vinde în această perioadă la aproximativ 5 lei/bucată, fiind considerat varianta mai dulce și mai apreciată de cumpărători. Acesta este, de regulă, preferat pentru gustul său mai intens și textura mai moale după fierbere.

Totuși, în funcție de tarabă și de lot, pot apărea și variații de preț, mai ales atunci când produsul este mai mare sau mai bine dezvoltat.

Porumbul românesc, mai accesibil

Pe lângă porumbul zaharat, în piețe se găsește și porumb românesc, vândut la prețuri mai accesibile. În Piața Obor, acesta se comercializează la:

3 lei/bucată

2,50 lei/bucată

Diferențele de preț sunt influențate de mărimea știuleților și de calitatea acestora, dar și de momentul zilei sau de zona din piață.

Prețuri variate în aceeași piață

Astfel, cumpărătorii care ajung în Piața Obor pot găsi porumb de fiert la prețuri care pornesc de la 2,50 lei și pot ajunge până la 5 lei bucata, fără diferențe majore între soiuri, ci mai degrabă în funcție de aspect și selecție.

Această variație face ca prețul final să depindă de alegerea fiecărui client, mulți dintre aceștia comparând direct produsele de la mai multe tarabe înainte de a cumpăra.

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Produs de sezon, consumat pe loc

Porumbul de fiert rămâne unul dintre cele mai simple și populare produse ale verii, fiind consumat frecvent ca gustare rapidă, mai ales în zilele toride. În Piața Obor, acesta continuă să fie prezent în cantități mari, semn că cererea rămâne constantă în plin sezon estival.

Alt produs de sezon, pepenii, se vând la prețuri cuprinse între 5 și 6 lei/kg, iar variantele considerate „foarte dulci” ajung în jur de 5 lei/kg, în funcție de producător și tarabă.

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