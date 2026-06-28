Tot mai multe fete încep să folosească produse de îngrijire a tenului încă din copilărie, influențate de rețelele sociale și de creatorii de conținut. Dermatologii avertizează asupra unui fenomen numit „cosmeticorexie”, o preocupare excesivă pentru obținerea unui ten perfect, care poate afecta atât sănătatea pielii, cât și imaginea de sine.

„Pregătiți-vă cu mine să merg la cea mai bună prietenă a mea”, spune entuziasmată Ellie-May într-un videoclip postat pe TikTok.

La doar 10 ani, fetița le prezenta urmăritorilor rutina sa de îngrijire a tenului, formată din mai multe produse. „Îmi place, îmi place, îmi place, îmi place foarte mult acest toner”, spune ea în timp ce aplică produsul pe față. Apoi urmează un ser pentru strălucirea tenului. „Doamne, ce luminos este!”, exclamă ea.

Își pregătește apoi un amestec dintr-o cremă pufoasă și o cremă hidratantă colorată, după care aplică anticearcăn, blush, iluminator, își ondulează genele și folosește mascara și gloss de buze.

Astăzi, Ellie-May are 13 ani și spune că promovează produse de skincare încă de la opt ani. Ce a început în perioada pandemiei ca o distracție s-a transformat într-o afacere de familie. Conturile familiei de pe TikTok, Facebook, YouTube și Snapchat generează venituri de peste 50.000 de lire sterline pe an, potrivit mamei sale, Sophie.

„Faptul că am devenit creatori de conținut ne-a schimbat viața. Atât de mulți copii voiau să afle rutina de skincare a lui Ellie și totul a explodat”, spune aceasta.

Rutine complexe și produse anti-aging la vârste tot mai mici

O simplă căutare pe rețelele sociale arată sute de videoclipuri în care fete de trei, patru sau cinci ani folosesc produse cosmetice, machiaj sau își prezintă rutina zilnică de îngrijire. Față de generațiile anterioare, când produsele erau destinate în principal curățării tenului, copiii folosesc acum seruri, tonere, creme pentru ochi sau produse anti-aging, promovate intens în mediul online.

Unele influencerițe minore se prezintă chiar drept „ambasadoare de brand”, promovând produse ale unor companii cunoscute din industria cosmetică.

Un studiu realizat de brandul Pai, pe un eșantion de 1.500 de copii cu vârste între 9 și 12 ani, arată că aproape jumătate folosesc mai multe produse de skincare în fiecare săptămână, iar jumătate dintre aceștia spun că încearcă astfel să rezolve ceea ce consideră a fi probleme ale pielii.

Ce este cosmeticorexia

Dermatologii și cercetătorii au introdus un nou termen pentru acest fenomen: cosmeticorexie. Acesta descrie preocuparea excesivă pentru obținerea unui ten „perfect”, încă de la vârste foarte mici, ceea ce duce la folosirea obsesivă a produselor cosmetice.

Profesorul Giovanni Damiani, dermatolog la Universitatea din Milano, a studiat fenomenul după ce a observat tot mai mulți copii preocupați excesiv de îngrijirea tenului. El a intervievat 55 de pacienți cu vârste între 8 și 14 ani.

Copiii care prezentau semne de cosmeticorexie petreceau ore întregi urmărind videoclipuri despre skincare pe telefon, foloseau până la zece produse diferite în fiecare zi și evitau să iasă din casă fără machiaj.

Dermatologii avertizează: „Ingredientele active promovate intens în social media nu aduc beneficii pielii subțiri a copiilor”

Medicii spun că produsele destinate adulților nu aduc niciun beneficiu pielii copiilor.

„Ingredientele active promovate intens în social media, în scopuri anti-aging pentru persoanele adulte, nu aduc beneficii pielii subțiri a copiilor, care, de cele mai multe ori, în lipsa unei patologii prezente, nu necesită rutine de îngrijire a pielii. Chiar se poate întâmpla să o sensibilizeze și să provoace reale probleme ale barierei cutanate. Aceste ingrediente pot provoca, chiar și în concentrații mici, roșeață, exfoliere, fotosensibilitate. Retinoizii sau acizii exfolianți se pot recomanda, cu unele excepții, în rândul pacienților adolescenți, în vederea tratării acneei”, a explicat Elis Curtmola, medic specialist dermatologie și medicină estetică, exclusiv pentru Libertatea.

Când trebuie să mergi cu copilul la dermatolog

Dermatologii atrag atenția asupra ingredientelor active, precum retinolul, folosit frecvent în produsele anti-aging. Acesta accelerează regenerarea celulară, însă la copii acest proces are loc deja într-un ritm foarte rapid.

Consecințele pot fi apariția iritațiilor, eczemelor, sensibilității pe termen lung sau afectarea barierei naturale de protecție a pielii. Medicii spun că observă tot mai des cazuri de dermatită de contact provocate de utilizarea produselor cosmetice la copii.

„În contextul utilizării produselor promovate pe rețelele de socializare, părinții ar trebui, în primul rând, să stopeze utilizarea lor de către copii și să fie atenți la următoarele aspecte: roșeață intensă ce persistă mai mult de câteva ore, senzație de arsură sau mâncărime, edem facial, modificări de pigment, erupții extinse și durere chiar și la contactul cu apa”, a spus Elis Curtmola.

Dr. Elis Curtmola

De la ce vârstă are nevoie un copil de o rutină de skincare. Explicațiile dermatologului

Mulți părinți se întreabă de la ce vârstă este recomandat ca un copil să înceapă o rutină de skincare și ce produse sunt cu adevărat necesare. Dermatologii spun că nu există o vârstă fixă, deoarece îngrijirea pielii trebuie adaptată în funcție de nevoile fiecărui copil, iar o rutină complexă nu este necesară în lipsa unor probleme dermatologice.

„Aceasta este cea mai frecventă întrebare adresată în cadrul consultației de către părinții care se prezintă cu un adolescent sau preadolescent în cabinet. Nu există o vârstă la care un copil poate avea nevoie de o rutină de îngrijire complexă a pielii. Rutina o adaptăm în funcție de necesități atât la copii, cât și la adulți. Copiii au nevoie de o îngrijire minimă, ce implică curățare blândă, hidratare cu un emolient dacă pielea este uscată și cremă cu ecran solar în timpul expunerii la soare. La adolescență se pot schimba unele aspecte și putem alcătui, în unele situații, o rutină propriu-zisă, unde este necesar și pielea o cere. Produsul esențial, indiferent de vârstă, ce nu ar trebui să lipsească din rutină este crema cu SPF 50”, a explicat medicul dermatolog.

Autoritățile și industria cosmetică cer prudență

În Italia, autoritatea pentru concurență investighează dacă anumite branduri cosmetice au încurajat indirect promovarea produselor către copii prin intermediul micro-influencerilor. În același timp, industria cosmetică din Marea Britanie recunoaște că este nevoie de informarea părinților și de folosirea unor produse potrivite vârstei.

Reprezentanții industriei spun că nu susțin utilizarea produselor anti-aging de către copii și nici rutinele complicate de îngrijire. Specialiștii atrag atenția că, înainte de orice rutină inspirată de pe internet, copiii au nevoie de produse adaptate vârstei lor și de recomandarea unui dermatolog, nu de tendințele promovate pe rețelele sociale.

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