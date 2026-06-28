Ulterior, MApN a transmis, la solicitarea Libertatea, că nu are niciun interes pentru preluarea arterei rutiere.

Deși este considerat un obiectiv de importanță strategică, având în vedere amplasarea sa în proximitatea graniței cu Ucraina și a Deltei Dunării, drumul este afectat de un litigiu, ajuns pe rolul instanței.

O societate privată revendică drepturile asupra unor porțiuni ale infrastructurii, susținând că îi aparțin de drept. Din cauza disputelor juridice, proiectele destinate modernizării drumului au rămas blocate până la clarificarea situației.

MApN: „Nu există în prezent intenția de a prelua drumul”

Prin poziționarea sa de-a lungul frontierei cu Ucraina, artera Tulcea – Chilia Veche este considerată infrastructură cu relevanță strategică.

Drumul Tulcea – Chilia Veche, evidențiat cu roșu pe hartă

În eventualitatea unei situații de criză sau a unui conflict în regiunea Mării Negre, acesta ar putea constitui o rută importantă pentru mobilitatea și dislocarea forțelor militare.

Contactat pentru un punct de vedere cu privire la eventualele planuri privind drumul Tulcea – Chilia Veche, Ministerul Apărării Naționale a transmis că nu are, în acest moment, intenția de a prelua această arteră rutieră în cadrul programului SAFE.

„Vă comunicăm că, la nivelul structurii abilitate din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Direcția domenii și infrastructuri, nu există în prezent documente și informații referitoare la intenția Ministerului Apărării Naționale de a prelua drumul menționat în cadrul programului SAFE”, au transmis reprezentanții MApN pentru Libertatea.

„Cu o mașină de oraș, drumul este de evitat”

Drumul Tulcea – Chilia Veche, cu o lungime de aproximativ 70 de kilometri, se află într-o stare precară. Pe numeroase porțiuni, carosabilul este afectat de gropi și denivelări, iar cea mai mare parte a traseului este acoperită cu pietriș, segmentele asfaltate fiind puține și fragmentate.

O porțiune a drumului Tulcea – Chilia Veche (sursa captură de ecran)

Un internaut care a parcurs recent traseul cu propriul autoturism confirmă starea arterei.

„După cum se poate vedea, mergem cu undeva la 50 km/h. E adevărat că, dacă ai avea o mașină de teren cu niște cauciucuri mai mari sau off-road, se poate merge cu 60-70 km/h, însă cu o mașină de oraș este de evitat”, relata acesta într-o înregistrare realizată pe traseu.

Reparații de 7 milioane de euro

Consiliul Județean Tulcea a atribuit, la finalul lunii iunie 2022, un contract fără publicare prealabilă, pentru lucrări de consolidare și întărire a fundației drumului Tulcea – Chilia Veche.

Beneficiarul contractului a fost compania Mega Edil (în prezent Mega Edil AG SRL), firmă fondată de fostul deputat PSD de Buzău, Marian Ghiveciu, abonată în ultimii ani la contractele cu administrația județeană.

Valoarea înțelegerii se ridica la peste 21,6 milioane de lei, potrivit datelor publicate pe SEAP.

Ulterior, investițiile pentru același tronson rutier au continuat.

În luna martie a anului trecut, CJ Tulcea a atribuit aceleiași companii un nou contract, în valoare de peste 15,7 milioane de lei, pentru lucrări similare de intervenție asupra infrastructurii drumului.

Investițiile din fonduri UE sunt blocate din cauza unui litigiu

În anul 2021, administrația județeană s-a confruntat cu dificultăți în accesarea fondurilor europene pentru modernizarea drumului Tulcea – Chilia Veche, în contextul unor litigii privind regimul juridic al unei părți din traseu.

Compania Agrodelta Sireasa S.A., aflată în insolvență, a susținut că amplasamentul și statutul de drept public al porțiunii s-ar suprapune cu digurile de apărare ale Amenajării Agricole Sireasa, afirmând că respectivele suprafețe ar face parte din patrimoniul său privat.

Aceste dispute juridice au generat blocaje administrative și au întârziat implementarea unor proiecte de infrastructură considerate de interes strategic.

Litigiul dintre compania privată și Consiliul Județean Tulcea se află pe rolul Judecătoriei Tulcea încă din anul 2019, având ca obiect aspecte legate de înscrierea în cartea funciară a terenurilor vizate de dispută.

Cel mai recent termen de judecată a fost programat pe 29 iunie 2026, când instanța a dispus amânarea cauzei pentru continuarea procedurilor judiciare. Indiferent de soluția care va fi pronunțată pe fond, aceasta nu va fi definitivă, părțile având posibilitatea de a face apel.

Agrodelta Sireasa S.A. este controlată de omul de afaceri Traian Rece, fost senator PSD de Constanța în perioada 2000-2004.