Turistă amendată și lăsată fără permis în Grecia: „Ce să fac?”

Sezonul estival în Grecia aduce anual un număr ridicat de sancțiuni rutiere, autoritățile elene aplicând cu strictețe regulile de siguranță. Printre cele mai frecvente abateri sancționate se numără nepurtatea centurii de siguranță, chiar și pe distanțe foarte scurte.

Un astfel de caz a fost dezbătut aprins de internauți într-un grup de Facebook dedicat turiștilor din Grecia, unde o femeie din Macedonia de Nord a povestit că a fost sancționată cu 350 de euro și a rămas temporar fără permis de conducere în localitatea Afitos. Conform relatării acesteia, polițiștii eleni ar fi surprins-o conducând fără centura de siguranță.

„Salut! Dacă cineva are un sfat, nu știu ce să fac. În Afitos mi-au luat permisul și mi-au dat amendă de 350 de euro pentru că nu purtam centura în mașină. Era o distanță scurtă, aproximativ 500 de metri, și nu mi-am pus centura. Ce ar trebui să fac? Să plătesc când mă întorc la Skopje? Unii îmi spun să nu plătesc, să îmi fac un alt permis și că nu vor fi probleme când voi intra din nou în Grecia”, a scris turista.

Reacții în mediul online: „Mai bine plătește”

Postarea a generat numeroase reacții din partea altor utilizatori, mulți dintre aceștia sfătuind-o să achite amenda pentru a evita probleme ulterioare.

„Mai bine plătește și scapă de probleme”, a comentat un internaut, potrivit Blic, parte a grupului Ringier.

Alții au avertizat că neplata sancțiunii ar putea crea dificultăți la viitoarele intrări în Grecia și i-au spus femeii că datele ar putea fi înregistrate în sistemele autorităților: „Cum vrei să mai mergi în Grecia? Crezi că nu vei fi în sistem dacă îți schimbi permisul? Mai bine plătește”.

Unii au considerat că sancțiunea este justificată. „Indiferent că e distanță scurtă sau lungă, centura este obligatorie”, a fost unul dintre mesaje. Alții au criticat valoarea amenzii, considerând-o excesivă pentru o astfel de abatere. „Te-au jupuit bine”, a comentat un utilizator.

Cazul a ridicat și întrebări legate de procedurile autorităților elene, în special privind reținerea permisului de conducere al unui cetățean străin.

„Cu ce drept poliția greacă reține permisul unei persoane străine? Amenda este una, dar reținerea unui document necesar pentru întoarcerea în țară nu este normală”, a comentat un utilizator.

Ce amenzi riscă șoferii care nu poartă centura de siguranță, în România

Nepurtarea centurii de siguranță este sancționată conform Codului rutier din România și se încadrează în clasa I de sancțiuni. Astfel, atât șoferii, cât și pasagerii care nu respectă această obligație pot primi amenzi de 405 lei sau 607,5 lei. Concret, în cazul în care un pasager nu respectă această regulă, conducătorul auto va fi sancționat cu 2 sau 3 puncte de penalizare.

Acest lucru se traduce într-o amendă cuprinsă între 405 și 607,5 lei.

În cazul conducătorilor auto, sancțiunea este completată și de două puncte de penalizare, care se adaugă la istoricul contravențional al șoferului. Specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că purtarea centurii de siguranță reduce semnificativ riscul de deces și de răniri grave în cazul unui accident, indiferent dacă persoana se află pe locurile din față sau pe bancheta din spate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE