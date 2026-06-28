Măsurile de securitate au fost comparabile cu cele instituite în 2019, cu ocazia vizitei Papei Francisc.

O vizită desfășurată după un program strict

Isaac Herzog a aterizat pe aeroportul ieșean în jurul orei 10.00, cu aeronava guvernamentală „Wing of Zion”, un avion de tip Boeing 767. Jumătate de oră mai târziu, președintele Israelului era în celălalt capăt al orașului, în cartierul Păcurari, acolo unde se află Cimitirul Evreiesc. Aici, a fost întâmpinat de Mircea Abrudean, președintele Senatului, alături de lideri administrativi ai Iașiului. 

Cum s-a pregătit Iașiul pentru vizita președintelui Israelului: stradă asfaltată în grabă, spații modernizate și securitate ca la vizita Papei
Parcarea cimitirului evreiesc din Iași a fost modernizată înainte de vizită

Manifestările de la cimitir au durat puțin peste o oră. Ceremonia a inclus intonarea imnurilor, rugăciuni de pomenire, reînhumarea unor victime descoperite recent într-o groapă comună și depuneri de coroane. 

„Este datoria noastră ca fiecare generație să cunoască această istorie, să viziteze acest loc și să înțeleagă semnificația lui morală. Nu este o coincidență că tocmai la Iași Naftali Herz Imber a scris prima versiune a imnului național al Israelului, Hatikvah – Speranța. Evreii din România au avut un rol esențial în întemeierea și dezvoltarea Statului Israel și reprezintă până astăzi o punte vie între România și poporul evreu”, a spus, printre altele, președintele Isaac Herzog.

Manifestările s-au desfășurat pe o vreme caniculară, iar mai multe persoane, inclusiv militari din Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”, au avut nevoie de îngrijiri medicale. 

Străzi asfaltate și spații publice modernizate

Primăria s-a pregătit pentru vizita de stat cu cel puțin trei săptămâni înainte. Potrivit mai multor locuitori din zonă, pentru prima dată „după foarte mulți ani”, strada de acces a fost asfaltată de la un capăt la celălalt. În anii precedenți, lucrătorii Primăriei realizau doar plombări în preajma comemorării Pogromului. Mai multe echipe ale companiei municipale Citadin au lucrat în ritm alert pentru asfaltarea și, pe alocuri, supralărgirea străzii în lungime de circa 800 metri. „Nu este doar strat de uzură, s-a lucrat și la fundație și s-a asfaltat foarte rapid”, ne-a spus un ieșean din zonă. În schimb, el s-a arătat dezamăgit că nu au fost făcute și trotuare. 

Cum s-a pregătit Iașiul pentru vizita președintelui Israelului: stradă asfaltată în grabă, spații modernizate și securitate ca la vizita Papei
Autoritățile din Iași au asfaltat o stradă din zonă cimitirului Evreiesc

În ultimul deceniu, zona din jurul Cimitirului Evreiesc a cunoscut o dezvoltare imobiliară accelerată, cu zeci de blocuri și vile construite. Cu toate acestea, infrastructura rutieră a rămas subdimensionată, iar unele străzi au fost amenajate chiar de investitori privați.

Amplasarea de borduri în unele locuri și efectuarea de marcaje au fost alte lucrări bifate de angajații municipalității în cele trei săptămâni de pregătiri. În același timp, au mai fost făcute amenajări ale spațiilor verzi (în incinta cimitirului și în proximitate), iar autocisternele Primăriei au realizat spălări multiple ale carosabilului înainte de eveniment.  

Cum s-a pregătit Iașiul pentru vizita președintelui Israelului: stradă asfaltată în grabă, spații modernizate și securitate ca la vizita Papei
Locuitorii au totuși o nemulțumire: strada nu a fost prevăzută cu borduri

Manifestările oficiale au avut loc în parcarea din fața cimitirului, acolo unde a fost amplasată o scenă. Amenajările din această zonă au fost de asemenea o provocare pentru angajații municipalității: echipamentele montate (corturi, scaune și altele) au fost aduse de la diverse entități ale Primăriei, din zone de agrement sau de la instituții de cultură. „Am muncit patru zile pentru un eveniment de o oră”, s-a destănuit un muncitor al Primăriei. Acesta aștepta plecarea delegațiilor pentru a putea demonta și transporta echipamentele, în condiții de temperaturi caniculare.

Măsuri sporite de securitate

Cu trei ore înainte de debutul manifestărilor în zona Cimitirului Evreiesc au fost mobilizate efective importante de jandarmi, polițiști și alte structuri de securitate. În zilele premergătoare evenimentului, ofițeri ai serviciilor secrete din România și Israel au verificat în mod amănunțit întreaga zonă, efectuând inclusiv zboruri cu drone.

Cum s-a pregătit Iașiul pentru vizita președintelui Israelului: stradă asfaltată în grabă, spații modernizate și securitate ca la vizita Papei
Zona a fost securizată de ofițeri ai trupelor speciale

Pe singura stradă de acces spre cimitir (Aleea Cimitir Evreiesc) au fost organizate filtre succesive de acces și zeci de jandarmi au fost mobilizați de-a lungul arterei de circulație. Dispozitivul de securitate a fost completat de echipe SPP și ofițeri israelieni de protecție. Unii dintre aceștia din urmă s-au poziționat pe acoperișul clădirii administrative de unde au putut supraveghea în permanență împrejurimile. Suplimentar, perimetrul a fost securizat de echipe tactice a câte doi-trei ofițeri cu armament greu.

Din punct de vedere al securității, vizita unui oficial de rang înalt din Israel este considerată, de regulă, una de risc ridicat, fiind analizată prin prisma amenințărilor teroriste, protestelor politice și altor riscuri generate de conflictele din Orientul Mijlociu.

De altfel, agenda președintelui nu a fost făcută publică, fiind anunțată doar participarea la manifestările de la Cimitirul Evreiesc, eveniment care a ținut sub 90 de minute. În schimb, Isaac Herzog a stat la Iași circa șase ore. Potrivit unor surse Libertatea, liderul israelian a mai participat la un dejun oferit de autoritățile locale la un hotel din centrul orașului și, ulterior, a efectuat o vizită la Muzeul Pogromului.

Vizita președintelui Isaac Herzog se înscrie pe o listă scurtă a șefilor de stat care au ajuns la Iași după Revoluție. Cu excepția președinților Republicii Moldova și a Suveranului Pontif Papa Francisc, Iașiul a mai găzduit o singură vizită oficială la nivel de șef de stat: cea a președintelui francez François Mitterrand, în 1991. Cu acel prilej, el a fost primul lider occidental care a vizitat România după căderea regimului comunist și a inaugurat Centrul Cultural Francez din Iași.

Vizita președintelui Israelului la IașiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Numele lui Siegfried Mureșan e astăzi pe buzele tuturor, dar toți care îl știu de la TV sau din politică au rămas surprinși să afle cine este soția sa, de fapt! Și ea o figură cunoscută și importantă în România. Da, e vorba chiar despre ea
Viva.ro
Numele lui Siegfried Mureșan e astăzi pe buzele tuturor, dar toți care îl știu de la TV sau din politică au rămas surprinși să afle cine este soția sa, de fapt! Și ea o figură cunoscută și importantă în România. Da, e vorba chiar despre ea
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre Siegfried Mureșan
Unica.ro
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre Siegfried Mureșan
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
GSP.RO
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
GSP.RO
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
Parteneri
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
Libertateapentrufemei.ro
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Avantaje.ro
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”
Tvmania.ro
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”

Știri România

Ceartă între PNL și PSD din cauza „scenariului Constantin Toma”: „Singurul sfat pe care i l-aș da ar fi să se gândească de două ori înainte să accepte”
Politică 27 iun.
Ceartă între PNL și PSD din cauza „scenariului Constantin Toma”: „Singurul sfat pe care i l-aș da ar fi să se gândească de două ori înainte să accepte”
PSD anunță că are programul de guvernare gata și pune presiune cu varianta Grindeanu premier. Victor Negrescu: „Nu acceptăm austeritatea dreptei!”
Politică 27 iun.
PSD anunță că are programul de guvernare gata și pune presiune cu varianta Grindeanu premier. Victor Negrescu: „Nu acceptăm austeritatea dreptei!”
Parteneri
Obiceiul de la duș asupra căruia oncologii trag un semnal de alarmă: produsele cu risc crescut de cancer
Adevarul.ro
Obiceiul de la duș asupra căruia oncologii trag un semnal de alarmă: produsele cu risc crescut de cancer
Au vândut promovarea în Liga 3 cu 12.000 de euro! Jucătorii demască blatul pus la cale de conducere: „Lasă, bă, mingea în poartă!”. Audio Exclusiv
Fanatik.ro
Au vândut promovarea în Liga 3 cu 12.000 de euro! Jucătorii demască blatul pus la cale de conducere: „Lasă, bă, mingea în poartă!”. Audio Exclusiv
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Ce spune Ana Bodea despre colaborarea cu Cristian Mungiu după filmările la „Fjord”: „Aș lucra în fiecare zi cu el”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 18:20
Ce spune Ana Bodea despre colaborarea cu Cristian Mungiu după filmările la „Fjord”: „Aș lucra în fiecare zi cu el”
Unde a fugit Delia de canicula din România. Imagini incendiare cu artista în costum de baie
Stiri Mondene 16:52
Unde a fugit Delia de canicula din România. Imagini incendiare cu artista în costum de baie
Parteneri
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
TVMania.ro
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
Satele care au devenit tot mai atractive pentru orăşeni. Se caută, mai ales, case de vacanţă
ObservatorNews.ro
Satele care au devenit tot mai atractive pentru orăşeni. Se caută, mai ales, case de vacanţă
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
GSP.ro
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Parteneri
Patriarhul Daniel, propunerea surpriză de prim-ministru în plin blocaj politic
Mediafax.ro
Patriarhul Daniel, propunerea surpriză de prim-ministru în plin blocaj politic
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Întreruperi energie electrică 29 iunie–3 iulie 2026: Toate străzile și localitățile vizate
Redactia.ro
Întreruperi energie electrică 29 iunie–3 iulie 2026: Toate străzile și localitățile vizate
BREAKING NEWS Avion făcut bucăți, după ce a lovit cel mai înalt zgârie-nori din Beijing! Câte persoane erau la bord
KanalD.ro
BREAKING NEWS Avion făcut bucăți, după ce a lovit cel mai înalt zgârie-nori din Beijing! Câte persoane erau la bord

Politic

Alexandru Rogobete îl acuză pe Ilie Bolojan că a blocat posturile din spitale și peste 2.000 de medici au ajuns șomeri: „Domnule Bolojan, opriți-vă. Lăsați România să meargă înainte”
Politică 12:36
Alexandru Rogobete îl acuză pe Ilie Bolojan că a blocat posturile din spitale și peste 2.000 de medici au ajuns șomeri: „Domnule Bolojan, opriți-vă. Lăsați România să meargă înainte”
Ceartă între PNL și PSD din cauza „scenariului Constantin Toma”: „Singurul sfat pe care i l-aș da ar fi să se gândească de două ori înainte să accepte”
Politică 27 iun.
Ceartă între PNL și PSD din cauza „scenariului Constantin Toma”: „Singurul sfat pe care i l-aș da ar fi să se gândească de două ori înainte să accepte”
Parteneri
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
ZiaruldeIasi.ro
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
David Popovici, calificare în finala de 200 de metri liber cu cel mai bun timp! La ce oră e finala și cine transmite la TV
Fanatik.ro
David Popovici, calificare în finala de 200 de metri liber cu cel mai bun timp! La ce oră e finala și cine transmite la TV
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație