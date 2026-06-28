Măsurile de securitate au fost comparabile cu cele instituite în 2019, cu ocazia vizitei Papei Francisc.

O vizită desfășurată după un program strict

Isaac Herzog a aterizat pe aeroportul ieșean în jurul orei 10.00, cu aeronava guvernamentală „Wing of Zion”, un avion de tip Boeing 767. Jumătate de oră mai târziu, președintele Israelului era în celălalt capăt al orașului, în cartierul Păcurari, acolo unde se află Cimitirul Evreiesc. Aici, a fost întâmpinat de Mircea Abrudean, președintele Senatului, alături de lideri administrativi ai Iașiului.

Parcarea cimitirului evreiesc din Iași a fost modernizată înainte de vizită

Manifestările de la cimitir au durat puțin peste o oră. Ceremonia a inclus intonarea imnurilor, rugăciuni de pomenire, reînhumarea unor victime descoperite recent într-o groapă comună și depuneri de coroane.

„Este datoria noastră ca fiecare generație să cunoască această istorie, să viziteze acest loc și să înțeleagă semnificația lui morală. Nu este o coincidență că tocmai la Iași Naftali Herz Imber a scris prima versiune a imnului național al Israelului, Hatikvah – Speranța. Evreii din România au avut un rol esențial în întemeierea și dezvoltarea Statului Israel și reprezintă până astăzi o punte vie între România și poporul evreu”, a spus, printre altele, președintele Isaac Herzog.

Manifestările s-au desfășurat pe o vreme caniculară, iar mai multe persoane, inclusiv militari din Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Străzi asfaltate și spații publice modernizate

Primăria s-a pregătit pentru vizita de stat cu cel puțin trei săptămâni înainte. Potrivit mai multor locuitori din zonă, pentru prima dată „după foarte mulți ani”, strada de acces a fost asfaltată de la un capăt la celălalt. În anii precedenți, lucrătorii Primăriei realizau doar plombări în preajma comemorării Pogromului. Mai multe echipe ale companiei municipale Citadin au lucrat în ritm alert pentru asfaltarea și, pe alocuri, supralărgirea străzii în lungime de circa 800 metri. „Nu este doar strat de uzură, s-a lucrat și la fundație și s-a asfaltat foarte rapid”, ne-a spus un ieșean din zonă. În schimb, el s-a arătat dezamăgit că nu au fost făcute și trotuare.

Autoritățile din Iași au asfaltat o stradă din zonă cimitirului Evreiesc

În ultimul deceniu, zona din jurul Cimitirului Evreiesc a cunoscut o dezvoltare imobiliară accelerată, cu zeci de blocuri și vile construite. Cu toate acestea, infrastructura rutieră a rămas subdimensionată, iar unele străzi au fost amenajate chiar de investitori privați.

Amplasarea de borduri în unele locuri și efectuarea de marcaje au fost alte lucrări bifate de angajații municipalității în cele trei săptămâni de pregătiri. În același timp, au mai fost făcute amenajări ale spațiilor verzi (în incinta cimitirului și în proximitate), iar autocisternele Primăriei au realizat spălări multiple ale carosabilului înainte de eveniment.

Locuitorii au totuși o nemulțumire: strada nu a fost prevăzută cu borduri

Manifestările oficiale au avut loc în parcarea din fața cimitirului, acolo unde a fost amplasată o scenă. Amenajările din această zonă au fost de asemenea o provocare pentru angajații municipalității: echipamentele montate (corturi, scaune și altele) au fost aduse de la diverse entități ale Primăriei, din zone de agrement sau de la instituții de cultură. „Am muncit patru zile pentru un eveniment de o oră”, s-a destănuit un muncitor al Primăriei. Acesta aștepta plecarea delegațiilor pentru a putea demonta și transporta echipamentele, în condiții de temperaturi caniculare.

Măsuri sporite de securitate

Cu trei ore înainte de debutul manifestărilor în zona Cimitirului Evreiesc au fost mobilizate efective importante de jandarmi, polițiști și alte structuri de securitate. În zilele premergătoare evenimentului, ofițeri ai serviciilor secrete din România și Israel au verificat în mod amănunțit întreaga zonă, efectuând inclusiv zboruri cu drone.

Zona a fost securizată de ofițeri ai trupelor speciale

Pe singura stradă de acces spre cimitir (Aleea Cimitir Evreiesc) au fost organizate filtre succesive de acces și zeci de jandarmi au fost mobilizați de-a lungul arterei de circulație. Dispozitivul de securitate a fost completat de echipe SPP și ofițeri israelieni de protecție. Unii dintre aceștia din urmă s-au poziționat pe acoperișul clădirii administrative de unde au putut supraveghea în permanență împrejurimile. Suplimentar, perimetrul a fost securizat de echipe tactice a câte doi-trei ofițeri cu armament greu.

Din punct de vedere al securității, vizita unui oficial de rang înalt din Israel este considerată, de regulă, una de risc ridicat, fiind analizată prin prisma amenințărilor teroriste, protestelor politice și altor riscuri generate de conflictele din Orientul Mijlociu.

De altfel, agenda președintelui nu a fost făcută publică, fiind anunțată doar participarea la manifestările de la Cimitirul Evreiesc, eveniment care a ținut sub 90 de minute. În schimb, Isaac Herzog a stat la Iași circa șase ore. Potrivit unor surse Libertatea, liderul israelian a mai participat la un dejun oferit de autoritățile locale la un hotel din centrul orașului și, ulterior, a efectuat o vizită la Muzeul Pogromului.

Vizita președintelui Isaac Herzog se înscrie pe o listă scurtă a șefilor de stat care au ajuns la Iași după Revoluție. Cu excepția președinților Republicii Moldova și a Suveranului Pontif Papa Francisc, Iașiul a mai găzduit o singură vizită oficială la nivel de șef de stat: cea a președintelui francez François Mitterrand, în 1991. Cu acel prilej, el a fost primul lider occidental care a vizitat România după căderea regimului comunist și a inaugurat Centrul Cultural Francez din Iași.

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