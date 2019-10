De Ana Hațeg,

Quaid, cunoscut pentru o serie de roluri pe care le-a avut în anii 90 în comedii romantice, a confirmat pentru presa americană că s-a logodit cu Laura Savoie, o tânără doctorandă în vârstă de 26 de ani, scrie Sky News.

Actorul a declarat că momentul în care a cerut-o în căsătorie a fost spontan, dar se gândea de ceva timp la acest lucru.

„Aveam inelul în buzunar. Plănuiam asta de o lună și jumătate, dar voiam ca momentul să fie unul privat. Ea făcea un selfie când i-am pus inelul în față și am întrebat-o dacă vrea să se căsătorească cu mine”, a povestit el.

Actorul și tânăra au început o relație în luna iunie a acestui an.

Căsătoria cu tânăra care studiază la Universitatea din Texas va fi a patra pentru actorul care a mai cost însurat cu actrițele PJ Soles și Meg Ryan, și agentul imobiliar Kimberly Buffington. El are trei copii, printre care și pe actorul Jack Quaid.

După anunțul știrii privind logodna actorului, partenera sa de platou din filmul ”The Parent Trap” (comedie romantică în care a jucat rolul unui tată divorțat care se logodește cu o femeie mult mai tânără, iar fiicele sale gemene, jucate de Linsday Lohan, îi strică planurile) Elaine Hendrix a glumit pe seama lui amintindu-i de complotul din film. „Atenție la gemene”, a scris actrița.

Watch out for those twins. ?‍♀️ https://t.co/Rloat1gLCy