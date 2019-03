George Constantinescu a visat la propriul teatru încă din facultate. Fiind vorba despre un teatru independent, fără fonduri alocate de la stat, a strâns doi ani banii necesari pentru a demara proiectul. Deși premisele păreau favorabile, actorul s-a trezit însă că trebuie să o ia de la zero.

„Nu am făcut împrumut, mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost nevoie. Cu 3 ani înainte să găsesc acest sediu, strânsesem banii necesari pentru renovare din alte munci – prezentator evenimente de copii și din ce făceam la momentul acela în teatrul independent, jucam pe unde apucam, dar am pierdut acea sumă. Am pierdut și acel spațiu și trei ani a murit proiectul Teatrului de Artă. Ale vieții valuri.

Am împrumutat cu bună-credință banii unor oameni care, din păcate și pentru ei, și pentru mine, nu au mai avut de unde să îi dea. A fost vorba despre aproape 20.000 de euro, erau banii cu care speram eu să pot să amenajez spațiul pe care îl găsisem la momentul respectiv. Am înțeles că trebuie să învăț ceva din acea lecție. Nu a fost vorba nici măcar de depresie după ce am pierdut această sumă. Am înțeles că viața nu are valoare financiară, că dacă era așa, trebuia să fiu mort de mult”, a declarat, pentru Libertatea, George Constantinescu.