De Iulian Budușan,

Actorul din filmul „Luther”, în vârstă de 47 de ani, spune că se simte „în regulă” după ce a confirmat că contractat virusul mortal, care a ucis deja 55 de persoane în Marea Britanie.

El a făcut anunțul pe Twitter, unde a scris: „În această dimineață am testat pozitiv pentru Covid 19. Mă simt bine, nu am simptome până acum, dar am fost izolat de când am aflat despre posibila mea expunere la virus. Rămâi acasă și fii pragmatic. Vă voi ține la curent cu modul în care fac progrese. Fără panică.”

În postarea sa video, care a însoțit declarația, actorul de la Hollywood a spus că soția sa Sabrina, care era lângă el, nu a fost testată pentru virus.

El a spus că a intrat în contact cu cineva care avea COVID-19, fapt care l-a determinat să se verifice.

Elba a explicat că a descoperit vinerea trecută că persoana cu care a intrat în contact a fost testată pozitiv și, ca urmare, a fost pusă în carantină și a fost testată „imediat”.

Vedeta, care a apărut în filme precum Beasts of No Nation și Avengers: Infinity War, a declarat: „Acum este momentul să începi să te gândești la distanțarea socială și să te speli pe mâini. Să știți că există oameni care nu prezintă simptome, dar poate răspândi cu ușurință virisul”.

Recomandări Libertatea a stat de vorbă cu brancardierul care vindea spirt și mănuși la suprapreț. De unde le-a cumpărat

Elba nu este primul actor care a ieșit pozitiv la testele COVID-19. Și Tom Hanks a declarat că are coronavirus, iar Olga Kurylenko, cunoscută ca „Bond’s Girl” din „Quantum of Solance”, a dezvăluit că a fost contaminată cu coronavirus. Actriţa franceză de origine ucraineană a făcut acest anunţ pe Instagram, alături de o fotografie cu fereastra locuinţei sale.

„Inchisă în casă după ce am fost testată pozitiv cu coronavirus. Sunt bolnavă de aproape o săptămână. Febra şi oboseala sunt principalele mele simptome. Aveţi grijă de voi şi luaţi totul în serios”, a scris ea celor peste 576.000 de admiratori.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how Im doing ???? No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

Citeşte şi:

Netflix și Disney suspendă producția de filme și seriale din cauza pandemiei de coronavirus

Celine Dion a ieşit negativ la testele pentru coronavirus, dar şi-a anulat turneul din SUA. Artista va concerta în România pe 29 iulie

Ce mănâncă actorul Tom Hanks și soția sa, în carantină, după ce au fost testați pozitiv cu noul coronavirus

GSP.RO Salarii tăiate până se iese din criza COVID-19? Gigi Becali e de acord: "Păi dacă nu muncești, atunci nu câștigi bani. Nu e corect așa?"

HOROSCOP Horoscop 16 martie 2020. Gemenii se confruntă cu momente tensionate