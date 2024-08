„Acum vreo 10 ani am aflat că fiica mea are diabet. Din păcate, copiii fac doar diabet de tip 1, ceea ce înseamnă insulino-dependent. De principiu, e foarte simplu… trebuie să administrezi insulină ca să echilibrezi carbohidrații pe care îi conține organismul. E, calculul ăsta este extraordinar de greu și durează o veșnicie, mai ales când e vorba de un copil.

Dislocă și un adult pentru asta, drept pentru care a trebuit să ne sacrificăm unul dintre părinți, să ne sacrificăm timpul pentru gestionarea diabetului copilului.

Și, evident, a aflat și ea. Și asta a fost o perioadă cam de doi ani, atât a durat până când ne-am lămurit. Am studiat, am citit, am vorbit cu foarte mulți doctori, chiar am citit lucrări… să înțelegem ce e asta, cum putem face cel mai bine”, a declarat Marius Vizante în podcastul Altceva, cu Adrian Artene.

Fiica lui Marius Vizante, în vârstă acum de 17 ani, este pasionată de muzică, pe care o și studiază. Tatăl ei spune că este foarte talentată și ambitioasă. De altfel, anul trecut, Katia a participat la „Vocea României”.

„Și aici am structurat foarte bine chestia asta: avem o situație… cum scoatem maximum din ea?! Și cred că nu scoatem maximum, dar scoatem cât se poate de bine, deocamdată, pentru că fiica mea este perfect viabilă.

E un copil minunat, un copil care învață bine, care se distrează bine, care gândește sănătos, care e iubit de toți prietenii și colegii. Sigur că ne mângâiem cu ideea că vom fi făcut și noi ceva bine dacă copilul e așa de reușit. Și, pe deasupra, e și talentată.

E foarte muzicală și de vreun an și ceva a început să se ocupe serios de treaba asta. Studiază, face cursuri, să recupereze față de cei care au făcut muzică de mici și ambițiile ei sunt să urmeze cariera muzicală”, a mai explicat Marius Florea Vizante, la podcastul Altceva cu Adrian Artene.

