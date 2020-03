De Andreea Romaniuc Archip,

Deși mulți îl au ca model pe celebrul actor și cred că traseul lui artistic a fost unul ușor, datorită talentului înnăscut, ei bine, „Arlechino” a ajuns student la Teatru după cinci ani de eșecuri repetate. „Nu am ales eu meseria, m-a ales ea pe mine. Nu m-a întrebat niciodată dacă vreau. S-a impus să o fac, am dat de șase ori la Institut. Am intrat a șasea oară. Am avut colegi care au intrat a zecea oară. Erau alte vremuri, dar dacă e ca ceva să se întâmple, apoi se întâmplă”, a declarat, pentru Libertatea, Mihai Gruia Sandu.

A simțit de la bun început o aplecare către lumea teatrului și filmului, deși nu a avut parte de susținerea apropiaților în demersul de a deveni actor. „Arlechino” nu s-a lăsat, însă, intimidat de părerea familiei.

„Eu am știut că vreau asta dintotdeauna. Toți din jurul meu mi-au zis să nu o fac. Era foarte greu atunci. Nu m-a încurajat nimeni. Doar bietul tata, Dumnezeu să îl ierte, după ce am dat examen a cincea oară și l-am anunțat că mai dau a șasea oară, mi-a spus: „Bine, faci ce vrei!”. M-am pregătit doar de gura părinților pentru altă facultate. Toți colegii mei de liceu deja terminaseră studiile, erau însurați, aveau copii. La întâlnirea de zece ani eram singurul student din tot liceul Tonitza”, ne-a povestit simpaticul actor despre situația cu care s-a confruntat în tinerețe.

A avut opt meserii înainte de a deveni actor

Deși s-a încăpățânat să dea ani la rând admitere la Teatru, spre disperarea părinților, care voiau să facă orice, doar să nu mai piardă vremea, Mihai Gruia Sandu s-a străduit să se întrețină singur. Nu a vrut să fie o povară pe capul familiei, așa că a avut diverse joburi. „Am avut opt meserii și recunosc că asta m-a ajutat foarte tare. Am avut dintre cele mai diverse și mai bizare joburi: grafician la întreprinderea Decorativa, marionetist la Teatrul Țăndărică, pompier, administrator. Când vrei ceva, trebuie să te ții de visul tău până la capăt”, a adăugat el.

Citeşte şi:

Dezvăluiri din viața lui Dincă în arestul Poliției Capitalei. Gestul surprinzător făcut înaintea sărbătorilor și care este atitudinea față de polițiști

Anett Kontaveit, declarații despre meciul pe care îl va disputa contra Simonei Halep. „Nu sunt tensionată, îmi pot face jocul agresiv”

Presa chineză, acuzată de ”Fake News” după ce a folosit o poză de arhivă pentru a se lăuda cu prima clădire a spitalului din Wuhan

GSP.RO Coronavirus. Mesajul emoționant din Italia: „Am lăsat să moară femei și copii, pentru că ne gândeam în primul rând la siguranța noastră, la bogăția noastră”