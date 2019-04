Actorul numit ”Zeul Sexului din Game of Thrones” spune că a fost hărțuit sexual

Podrick Payne se dovedeşte la fel de dotat în pat, iar această reputație i-a adus renumele de ”Zeul Sexului”. Dar reputaţia de bun amant a personajului i-a adus probleme actorului de 27 de ani.

„Mi-au atins în zonele intime de mai multe ori… femei mai în vârstă. Ce poţi face? Evident le spui să nu facă asta”, a declarat actorul. „În epoca noastră, ai spune că oamenii sunt capabili să separe realitatea de ficţiune. Este ceva dezagreabil, dar, ştiţi, oamenii sunt nebuni. Bineînţeles că nu este grozav”, a continuat acesta.

Ultimul sezon din Game of Thrones a debutat oficial pe micul ecran pe 15 aprilie. Finalul serialului este considerat un mister. Nimeni nu știe cum se va evolua povestea deoarece episoadele au fost filmate înainte ca romancierul George R. R. Martin, autorul trilogiei ”A Song of Ice and Fire” (Cântec de gheață și foc), ce a inspirat saga, să termine de scris ultimul volum al fanteziei epice.

Citește și: VIDEO | În căutarea lui Gică – românul omorât într-un parc din Huskvarna, Suedia, de doi adolescenți. Un Paște în pădure cu cei mai nevoiași dintre compatrioți (1)