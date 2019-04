Sezonul 8 va avea șase episoade. Primul va putea fi văzut de fanii din România, luni dimineață, la ora 4 (ora României), și va fi difuzat de HBO și de HBO Go. Cei care nu se vor trezi cu noaptea în cap au o șansă de a-și vedea personajele preferate din serialul fantasy, luni, la ora 20, când are loc redifuzarea, pe HBO.

Povestea, ce se dezvoltase inițial pe mai multe planuri, este concentrată acum pe câteva conflicte cruciale.

În nord, Arya, Sansa, and Bran, copiii familiei Stark, își preiau frâiele propriului destin, după ce părinții lor au fost uciși. Daenerys Targaryen și aliații ei își unesc forțele pentru a respinge atacurile lui Night King (Regele Noapte) și armata sa de morți vii care a străbătut Zidul ce separă continentul ficţional Westeros de „Nordul’” îngheţat.

În sud, Cersei Lannister a pus stâpânire pe Tronul de Fier asupra căruia vrea să dețină controlul, scrie The Verge.

S-a zvonit inițial că lungimea episoadelor va fi similară cu cea a unul film de lungetraj, însă se pare că în realtate primele capitole nu vor depăși 60 de minute, conform unui material publicat de indiwire.com, scrie Agerpres. Entertainment Weekly scrie că primul episod va avea 54 de minute, iar cel de-al doilea, 58.

Însă ultimele episoade ar putea fi la fel de lungi precum un film. Astfel, penultimul episod al seriei, regizat de laureatul premiului Emmy Miguel Sapochnik, cel care a regizat şi un alt episod celebru, „Battle of the Bastards”, va prezenta mult-aşteptata luptă de la Winterfell împotriva Armatei celor Morţi. Actriţa Sophie Turner (interpreta Sansei Stark) a declarat anterior că „a auzit” că acest episod va avea 90 de minute. Deşi timpul de ecran nu a fost confirmat, acest episod ar putea fi cel mai lung din întregul serial.

Finalul „Game of Thrones”, un mister

Finalul serialului este considerat un mister. Nimeni nu știe cum se va evolua povestea deoarece episoadele au fost filmate înainte ca romancierul George R. R. Martin, autorul trilogiei ”A Song of Ice and Fire” (Cântec de gheață și foc), ce a inspirat saga, să termine de scris ultimul volum al fanteziei epice.

Potrivit criticilor, George R. R. Martin este supranumit „Tolkien al Americii”, referire la scriitorul britanic de literatură fantasy de la care a preluat tendinţa de a-şi ucide personajele, notează Agerpres.

Actorul care a dezvăluit finalul „Game of Thrones” unui prieten

Kit Harington a dezvăluit cum se va termina „Game of Thrones” unui prieten care nu a urmărit serialul. Actorul, care îl interpretează pe Jon Snow, a spus că simțea că trebuie să se elibereze de o povară.

Harington a mărturisit că a dezvăluit acest secret prietenului său James, care începuse să urmărească seria, însă a adormit în timpul primului episod.

„Intensitatea de a termina ceva de genul asta şi de a nu putea spune nimănui este foarte grea. A fost prea mult, aşa că i-am spus unei persoane – prietenului meu James, care nu se uită la serial şi care a adormit la primul episod din primul sezon”, a declarat Kit Harington.

Actorii au plâns când au aflat soarta personajelor

Este așteptat ca ultimul sezon al serialului fenomen creat de HBO să aibă un impact emoțional uriaș asupra fanilor. Asta pentru că inclusiv actorii din Game of Thrones au plâns când au citit scenariul ultimului sezon, a dezvăluit o persoană din conducerea HBO. Motivul: actorii au descoperit că personajele care au supraviețuit în sezonul precedent vor muri „unul câte unul” până la finalul serialului.

„Fanii „Game of Thrones”, unul din cele mai populare seriale ale momentului primesc vești proaste de la HBO, televiziunea care produce serialul. Personajele lor preferate, care au supraviețuit în sezonul precedent, vor muri „unul câte unul” până la finalul serialului”, a dezvăluit Francesca Orsi, de la HBO, potrivit Daily Mail.

Algoritmul care anticipează cine moare în „Game of Thrones”

Mai mulți studenți de la Universitatea Tehnică din Munchen, care studiază informatica, au dezvoltat o aplicație care caută informații pe Internet despre „Game of Thrones”. Tinerii au creat un algoritm prin care anticipează care dintre personaje are șansă să supraviețuiască până la finalul sezonului.

Guy Yachdav, coordonatorul proiectului, a explicat că rata de supraviețuire este estimată folosind o analiză a longevității, asemănătoare celor folosite în studiile științifice referitoare la efectele tratamentelor medicale. El a spus că deși analiza „se bazează pe date obținute din lumea fanteziei, același proceduri de inteligență artificială sunt folosite în lumea reală”, conform CBS News.

Iată care sunt rezultatele:

Daenerys Targaryen are cele mai mari șanse de a supraviețui. Algoritmul arată că există o posibilitate de 1 la sută ca el să moară în ultimul sezon.

Sunt 94 la sută șanse ca Bronn să fie următorul personaj care moare.

Probabilitatea ca Ser Gregor „The Mountain” Clegane să moară este de 80,3 la sută.

Tyrion Lannister, Hot Pie, Samwell Tarly și Lord Varys au cele mai mari șanse de supraviețuire, șansele ca aceștia să moară fiind doar de 3 la sută.

Finalul serialului „Game of Thrones”, ascuns în playlist-ul lansat pe Spotify

Creatorii „Game of Thrones” susțin că playlist-ul pe care l-au lansat pe platforma Spotify dezvăuie modul în care va încheia serialul-fenomen.

David Benioff şi DB Weiss, creatorii serialului difuzat de HBO, au lansat pe Spotify un playlist pe care l-au intitulat sugestiv „Game of Thrones: The End is Coming”.

Ei susțin că, pe lângă esența serialului, lista de melodii conține și mult așteptatul final al seriei.

„Răspunsul privind finalul serialului este ascuns 100% în alegerile făcute pentru acest playlist. Nimeni nu ne va crede, dar e adevărat. Am ales melodii care să ne transmită exact aceleaşi sentimente pe care le-am avut când am văzut ultimul sezon”, au declarat cei doi pentru For the Record, blog afiliat Spotify, citat de Huff Post.

Playlist-ul „Game of Thrones: The End is Coming” conţine 50 de melodii, printre care „POWER” (Kanye West), „Winterlong” (Neil Young) şi „Love Is Blindness” (U2).

„Game of thrones”, sezonul 8, are un buget colosal

Sezonul 8 este anunţat drept cel mai scump din istoria serialelor TV, cu un buget de 15 milioane de dolari pe episod, respectiv 90 de milioane de dolari pentru cele şase episoade.

Pe lângă efectele speciale, provocările generate de amenajarea decorurilor naturale şi onorariile actorilor (peste 1,1 milioane de dolari pe episod pentru cei mai importanţi cinci actori principali), valoarea facturilor a crescut vertiginos, cu atât mai mult cu cât episoadele acestui ultim sezon sunt mai lungi – o oră şi douăzeci de minute pentru ultimele trei, durate similare celor ale unor filme de lungmetraj. Doar episodul pilot a costat aproape 10 milioane de dolari în condiţiile în care cel mai scump sezon difuzat, al şaptelea, a costat 100 de milioane de dolari.

Investiţia este rentabilă, potrivit The New York Times, întrucât franciza „Game of Thrones” a adus anual postului HBO încasări de 1 miliard de dolari.

Stimularea turismului

Cu platouri de filmare în aproximativ treizeci de locaţii din toată lumea, populara sagă fantastică a stimulat turismul pe oriunde a trecut – Irlanda de Nord, Islanda sau localităţile spaniole Osuna şi Girona au asistat la o explozie a numărului de vizitatori, în special datorită circuitelor turistice dedicate, potrivit datelor compilate în cartea „Game of Thrones décodé”, semnată de Ava Cahen.

În ceea ce priveşte oraşul Dubrovnik din Croaţia, capitala fictivă a Westerosului, King’s Landing, care a asistat la un aflux de turişti datorită serialului, autorităţile au fost nevoite să impună un plafon al numărului de vizitatori.

Mode lansate

Prenumele personajelor serialului i-au inspirat pe părinţi. În Regatul Unit, Arya se numără printre primele douăzeci de nume date copiilor (343 de copii au primit acest nume în 2017), în timp ce în Statele Unite Khaleesi a intrat în 2014 în top 1.000 cele mai utilizate nume (466 de mici Khaleesi s-au născut în 2017).

Nu doar numele au fost imitate. Unul dintre principalii actori, Peter Dinklage, le-a cerut fanilor să nu mai cumpere câini din rasa Husky, precum cei utilizaţi în serial, deoarece numărul acestor animale abandonate în adăposturi a explodat. Acesta a crescut cu 700% după anul 2011 în Regatul Unit, potrivit asociaţiei pentru protecţia animalelor PETA.

„Game of Thrones”, în cifre

73 – Numărul total al episoadelor, inclusiv cele 6 din ultimul sezon care începe pe 14 aprilie. Primele şase sezoane au avut câte 10 episoade, iar penultimul 7

80 – Numărul de minute ale celui mai lung (şi mai recent) dintre episoade – finalul Sezonului 7, intitulat „The Dragon and the Wolf” (Dragonul şi lupul)

32.8 milioane – Audienţa medie pentru Sezonul 7 (pe toate platformele disponibile). Audienţa a crescut de la sezon la sezon: Sezonul 1 – 9,3 milioane; Sezonul 2 – 11,6 milioane; Sezonul 3 – 14,4 milioane; Sezonul 4 – 19,1 milioane; Sezonul 5 – 20,2 milioane; Sezonul 6 – 25,7 milioane. Conform aşteptărilor, Sezonul 8 va spulbera aceste recorduri

132 – Numărul total al nominalizărilor la premiile Emmy. Serialul a câştigat, până în prezent 47 de statuete

5 – Numărul cărţilor publicate de George R.R. Martin în saga „A Song of Ice and Fire” pe care este bazat scenariul serialului: ‘A Game of Thrones’ 1996; ‘A Clash of Kings’ 1999; ‘A Storm of Swords’ 2000; ‘A Feast for Crows’ 2005; ‘A Dance with Dragons’ 2011. Fanii aşteată cu nerăbdare ultimele două volume care trebuie să închidă această saga: ‘The Winds of Winter’ şi ‘A Dream of Spring’.

186 – Numărul personajelor care au murit în cele 7 sezoane ale serialului, dintr-un număr de 330 de personaje importante pentru povestire

