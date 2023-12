În imaginile pe care The Post precizează că le-a obținut în exclusivitate și care au apărut ulterior pe agențiile foto internaționale, Stan apare în rolul tânărului Trump așezat pe o bancă din parc, unde mănâncă un sendviș și bea o Coca Cola.

Actorul în vârstă de 41 de ani poartă un palton negru, un costum închis la culoare, caracteristic omului de afaceri, și o cravată cu dungi. De asemenea, Stan are celebra coafură a fostului președinte al SUA.

Deocamdată nu există multe detalii în privința filmului „The Apprentice”, care poartă numele reality show-ului pe care Trump l-a prezentat între 2004 și 2017. Într-o scurtă descriere oficială se precizează că este vorba despre „o explorare a puterii și ambiției, plasată într-o lume a corupției și a înșelăciunii”.

„Este o poveste mentor-protejat care trasează originile unei dinastii americane” și care „dezvăluie costul moral și uman al unei culturi definite de învingători și învinși”.

Aflat în etapa de producție, filmul ar trebui să acopere afacerile lui Trump în New York în anii 70 și 80, potrivit mai multor surse citate de People.

Data lansării nu este cunoscută în acest moment.

Actrița Maria Bakalova, nominalizată la Oscar, va juca rolul primei soții a lui Trump, Ivana, în timp ce Jeremy Strong, starul din „Succession”, îl va întruchipa pe avocatul Roy Cohn.

Cine este Sebastian Stan

Născut la Constanța, Sebastian Stan avea 8 ani când s-a stabilit pentru o vreme la Viena cu mama sa Georgeta Orlovschi, angajată acolo ca pianistă.

La 10 ani, el joacă primul său rol, în filmul 71 Fragments of a Chronology of Chance, al regizorului austriac Michael Haneke. După patru ani, se mută în Comitatul Rockland, New York, Statele Unite.

Sebastian Stan a studiat la Universitatea Rutgers și timp de un an a făcut cursuri în Regatul Unit, perioadă în care a avut apariții la Shakespeares Globe Theatre din Londra.

De-a lungul carierei sale a jucat alături de actori precum Natalie Portman, Mila Kunis și Vincent Cassel, în filmul Black Swan (2010), Chris Evans, Robert Downey jr, Scarlett Johansson și Samuel L. Jackson, în trilogia Căpitanul America, cu Matt Damon în filmul de ficțiune Marțianul (2015), cu șapte nominalizări la Oscar, sau cu Nicole Kidman în Capcana (2018).

Nu este prima dată când Sebastian Stan întruchipează un personaj controversat.

El a jucat rolul lui Tommy Lee, toboșarul trupei Mötley Crüe și fostul soț al Pamelei Anderson, în serialul „Pam & Tommy”, care i-a adus o nominalizare la Emmy anul trecut.

Iar în 2017, l-a portretizat pe Jeff Gilooly, fostul soț abuziv al patinatoarei artistice Tonya Harding (Margot Robbie) în „I, Tonya”.

