Peste aproximativ o lună, pe 2 februarie, miniseria „Pam și Tommy” va putea fi urmărită pe o platformă de streaming. În cele 8 episoade, actorul Sebastian Stan îl interpretează pe starul rock Tommy Lee, care a fost căsătorit cu Pamela Anderson timp de 3 ani, notează protv.ro.

Partenera actorului român din film este actrița britanică Lily James. Despre acest proiect, Sebastian Stan spune că a fost nevoit să treacă printr-o adevărată transformare pentru a arăta ca fostul soț al Pamelei Anderson. „Tommy arată într-un fel anume, aşa că a trebuit să țin regim ca să slăbesc.

A trebuit să mănânc după un program strict. Am avut chiar și perioade când nu trebuia să mănânc nimic. Ieșeam la alergat și încercam să fac 20.000 de pași în fiecare zi. Cam ăsta a fost programul meu timp de 4 luni”, a declarat actorul.

În miniserie, Sebastian Stan este plin de tatuaje, dar se știe că în viața reală actorul român nu are niciunul. „Nu am niciun tatuaj pe corp. Numai ideea de a fi acoperit complet de tatuaje mi-a dat o stare de neliniște”, a mai declarat el.

A plecat din România când avea opt ani

Sebastian împreună cu mama sa, Georgeta Orlovschi, s-au stabilit pentru o vreme în Viena, unde Georgeta a fost angajată ca pianistă. La 14 ani, Stan s-a mutat în New York, Statele Unite, unde trăiește și astăzi. „Câțiva ani, până la vreo 16-17 ani, am simțit multă rușine, multă frică să spun că sunt român”, a recunoscut Stan. „Acum sunt un român mândru”, a adăugat el.

Sebastian Stan a jucat alături de actori ca Natalie Portman, Mila Kunis și Vincent Cassel, în „Black Swan”, Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, în trilogia „Căpitanul America”, dar și cu Matt Damon în „Marțianul”, film cu șapte nominalizări la Oscar, sau cu Nicole Kidman în „Capcana”.

Nu a lipsit nici din seriale, precum „Gossip Girl”, „Once Upon a Time”, dar și „Political Animals”. Actorul a fost nominalizat pentru „cel mai bun actor în rol secundar” în filmul „I, Tonya!”, în cadrul Globurilor de Aur. A lucrat de două ori cu directorul Jonathan Demme, câștigătorul Premiului Academiei Americane de Film, o dată în „Rachel Getting Married” (2008) și încă o dată în „Ricki and the Flash” (2015).

