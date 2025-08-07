În urmă cu 20 ani, Bebe „Măcelaru’” Udrea trecea prin provocări crunte pentru a-și căpăta statutul de lider de clan. Alături de el au fost încă de la început oamenii săi loiali, precum Sergiu (interpretat de Sergiu Costache), Mircea (Constantin Dogioiu) și Laurențiu (Alexandru Conovaru).

Liliana Pană joacă în noul sezon din „Tătuțu’”

În noul sezon din „Tătuțu’”, cei de acasă au oportunitatea să descopere și figuri noi care au avut un impact asupra evoluției lui Bebe „Măcelaru’” Udrea. Printre aceștia s-a aflat și Maica Doroteia, o soră fugită din sihăstrie, care pare că posedă niște puteri greu de explicat.

Liliana Pană este cea care interpretează acest nou personaj din serialul „Tătuțu’”. Actrița s-a făcut remarcată atât în producții de televiziune și film, cât și pe scena teatrului.

Într-un dialog pe care l-a avut cu Libertatea, Liliana Pană a povestit despre ce a reprezentat pentru ea experiența „Tătuțu’” și ce surprize va pregăti personajul ei în noul sezon care este disponibil pe VOYO.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Recomandări Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”

Libertatea: În noul sezon din „Tătuțu’”, cei de acasă fac cunoștință cu Maica Doroteia. Ce ne puteți spune despre acest personaj?

Liliana Pană: Este un personaj surprinzător și misterios. Maica Doroteia se dezvăluie încet-încet, dar nu până la capăt… Calmul, spiritul de observație și puterea ei de a vedea dincolo de realitate sunt niște atuuri care o pot face un bun colaborator pentru Tătuțu.

– De unde v-ați luat inspirația pentru Maica Doroteia?

– Maica Doroteia îmi place foarte mult, pentru că este un personaj viu și foarte interesant de jucat. Este o provocare extraordinară pe care n-am mai întâlnit-o până acum în film.

Actrița, fermecată de Anghel Damian

– A trecut ceva timp de când cei de acasă v-au mai putut urmări în producții de televiziune. Vă era dor de ritmul alert al serialelor TV?

– Îmi era tare dor să fiu pe platoul de filmare! Echipa este foarte frumoasă, începând de la machiaj, costume, până la regizori. Este o atmosferă foarte plăcută și creativă. În primul rând, m-a atras scenariul, care e foarte bine scris, iar apoi regizorii. Mihai Brătilă, cu care mai lucrasem și al cărui simț ludic îl știam deja, și Anghel Damian, care m-a fermecat! Pur și simplu m-am îndrăgostit de felul lui de a descoperi împreună cu mine fiecare secvență.

Recomandări Înmormântare Ion Iliescu. Imnul a fost intonat pentru ultima dată pentru fostul președinte la Cimitirul Ghencea III

– Cum ați fost primită de colegii din distribuție?

– Este un loc unde mă simt perfect, alături de oameni foarte calzi sufletește și foarte creativi. Iar Tătuțu e chiar Tătuțul nostru! Îmi face plăcere să văd cum ne ajută cu generozitate să deslușim ce avem de făcut, să pătrundem dincolo de ce se vede la prima mână.

– Care a fost cea mai mare provocare întâmpinată pe parcursul filmărilor?

– Cea mai tare provocare pentru mine au fost figurile de lupte. Acum merg la un instructor, pentru a practica aikido. Întotdeauna îmi place să perfecționez ceva ce întâlnesc la un proiect, să învăț ceva nou. Așa fiecare lucrare rămâne în mine, o duc cu mine.

– În ce alte proiecte sunteți implicată în această perioadă?

– Acum sunt în vacanță, dar pe 20 august voi reîncepe repetițiile la Teatrul Mic, unde vă invit la premiera piesei „Trei femei înalte”, de Edward Albee, care se joacă în luna septembrie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE