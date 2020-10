Adda a dezvăluit motivul pentru care a ajuns la spital. “Am început să respir foarte greu și mi s-a umflat limba”

“Am plecat acum de la spital și merg la un alergolog. Ideea e că am stat toată noaptea la ugențe și azi am revenit, pentru că pe lângă faptul că am avut erupții pe tot corpul, am început să respir foarte greu, să mi se umfle limba și să simt în gât ca și cum aș avea ceva acolo care mă ține și nu pot să respir”, a spus Adda la InstaStory.

“Am fost la alergolog. Așa doctor mișto nu am întâlnit demult. 99% s-a depistat cauza.

De la o pastilă aparent inofensivă, pe care am luat-o acum 6 zile pentru prima oară în viața mea, care, din păcate, provoacă reacții violente și după 5-7 zile de la utilizare. Va fi bine! Cu tratament! Mulțumesc de griji!”, a adăugat ea.

Adda le-a mai spus fanilor că pastila i-a provocat această alergie din cauză că are o sensibilitate și că nu are același efect la toată lumea.

“Provoacă alergie unor persoane care au sensibilitate! Nu la toată lumea!!”, a mai spus artista.

