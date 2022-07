Adda a început un tratament dur pentru a trata boala Lyme de care suferă. „Acel moment când reziști la o temperatură de 60 de grade”

„Acel moment când reziști la o temperatură de 60 de grade, corpul tău atingând 40, o oră și ceva. Merit o ciocolată! Da, încă nu o mănânc. După ce se duce Gogutz la mă-sa, o halesc pe toată!

Sunt la Constanta de două zile și mă simt cel mai în siguranță alături de echipa de oameni faini de aici. Am venit la tratamente de hiperbară, hipertermie și să fac prima doză injectabilă ca să-i dau lu Gogu să zacă. Multumesc încă o dată dr Bogdan Cristian Ion, dr Ana Maria Dinu și întregului personal (…).

Pe lângă faptul că sunteți DOCTORI, ASISTENTE – pasionați și tratați niște probleme atât de dificil de abordat, sunteti OAMENI cu litere mari… și nah… nu știu ce să mai zic să nu fiu prea emoțională. Dar sunteți minunați! Și vă mulțumesc!”, a scris Adda pe contul de Facebook.

„Am analize de 15 000 de euro”

Din fericire, simptomele pe care artista le are s-au redus considerabil după tratament și se simte mult mai bine. După un an și jumătate în care a mers la mai mulți medici, care i-au pus diagnostice greșite, Adda a aflat, în cele din urmă, că suferă de boala Lyme.

„Mai este un drum destul de lung, dar simptomele s-au redus cu 70% cu tratament. Mă simt mult mai bine. Mă bucur că deja ajut oameni cu povestea mea, doi ani a fost crunt să merg la doctori. Zici că eram biciuită, așa mă simțeam. (…) Apoi au început problemele neurologice. (…)

Am analize de 15 000 de euro pentru că la Lyme analizele nu arată nimic, e o boală greu de diagnosticat. Mi s-a spus și că sunt nebună.(…) Dar nu am nimic cu acei oameni. (…) Am aflat pentru că mi s-a blocat piciorul pe ambreiaj, atunci mi-am dat seama că ar putea să fie Borelia.(…) Un an și jumătate a durat căutarea diagnosticului”, a povestit Adda în emisiunea „La Măruță”.

