„Ca soţ mă menajeazăeste foarte atent cu mine dar ca manager este mai dur, mă ceartă. Suntem o echipă este o conexiune foarte puternică între noi, uneori nu avem nevoie de prea multe detalii şi iese totul precum am planificat. Am toată încrederea în el. Discutăm toate lucrurile dar nu ca într-o şedinţă Se întâmplă, ne mai certăm. Ne certăm pe moment şi suntem căpoşi amândoi. Dar nu ne-am culcat niciodată certaţi (…) Sunt o norocoasă că îl am lângă mine (…) Primul a fost copilul, al doilea a fost căţelul iar la anul sperăm să mai facem un copil”, a povestit Adda în cadrul emisiunii „Răi da’ Buni”.

În urmă cu doi ani, Adda a devenit pentru prima oară mamă. Ceea ce se voia o perioadă extrem de frumoasă, a fost una destul de grea pentru cântăreață. „Îmi era teamă că nu o să mă descurc și a trebuit să mă obișnuiesc din nou, cu mine. Am plâns mult și am trecut prin multe stări”, ne-a mărturisit Adda, completând că dacă nu avea ajutor din partea familie, cu siguranță că nu ar fi putut trece cu ușurință peste perioada de lăuzie.

