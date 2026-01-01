Concertul de Anul Nou de la Viena 2026 a fost transmis și anul acesta de TVR 1, ca de obicei, în prima zi a anului. Dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin a urcat pentru prima dată pe podiumul concertului de Anul Nou al Filarmonicii din Viena.

El a introdus în programul orchestrei vieneze, care a avut loc pe 1 ianuarie, cinci lucrări ce au fost interpretate pentru prima dată la un concert de Anul Nou. Între ele, două partituri scrise de compozitoarele Josephine Weinlich și Florence Price: polka mazur Sirenen Lieder, scrisă în vara anului 1868 pentru debutul propriei orchestre feminine pe care compozitoarea austriacă a fondat-o la vârsta de 20 de ani și pe care a dirijat-o de la pupitrul primei viori, la fel ca Johann Strauss. În schimb, The Rainbow Waltz, de Florence Price, a fost compusă inițial pentru pian și redescoperită abia în 2009, împreună cu numeroase alte manuscrise ale acestei compozitoare de culoare, care, în ciuda segregării și rasismului, a reușit să se impună la începutul secolului al XX-lea ca prima compozitoare afro-americană recunoscută.

Violonista româncă din orchestra filarmonicii

Adela Frăsineanu e singura româncă din orchestra Filarmonicii din Viena, căreia i s-a alăturat în 2014. Anul acesta, violonista din Brașov a lipsit de la concertul de Anul Nou 2026, ea este în concediu de maternitate, având un copil de doar o lună.

Într-un interviu pentru România muzical, ea a făcut declarații, fiind membră a Orchestrei Operei din anul 2014 și membră a Asociației Filarmonicii din Viena din 2017.

„Adevărul este că a fost o șansă fenomenală intrarea în această orchestră, mai ales datorită turneelor pe care le facem, cu diversitatea și cu persoanele pe care le cunoaștem – sunt totuși mulți dirijori internaționali și soliști internaționali – lucrurile acestea îmi satisfac dorinţa mea de a vedea un pic mai departe, alte lucruri. Cumva, a fost o combinație foarte plăcută. A fost o șansă extraordinară de care am putut profita, de care m-am putut bucura”.

De ce Adela Frăsineanu a lipsit de la concertul de Anul Nou de la Viena 2026. Este singura româncă din orchestra filarmonicii
Adela Frăsineanu. Foto: Facebook

Despre concertul de Anul Nou de la Viena

Născute într-o perioadă întunecată a istoriei austriece, concertele de Anul Nou reflectă speranța oamenilor pentru vremuri mai bune. Astăzi, această muzică aduce bucurie și optimism pentru întregul an și entuziasmează până la capăt milioane de oameni din întreaga lume.

Timp de multe decenii, Orchestra Filarmonicii din Viena a prezentat publicului său un program interesant, cu un repertoriu bogat al dinastiei Strauss și al contemporanilor acestora. Vă puteți bucura nu doar de acest concert în direct vizitând Filarmonica din Viena, ci și în direct: în prezent, Concertul de Anul Nou este difuzat în 92 de țări ale lumii, ceea ce indică un nivel ridicat de popularitate a concertului și gradul de conștientizare a ascultătorilor atât acasă, cât și în străinătate.

Spectacolul include întotdeauna compoziții din dinastia muzicală Strauss: Johann Strauss I, Johann Strauss II, Josef Strauss și Eduard Strauss, precum și compoziții suplimentare ale altor compozitori austrieci, printre care Josef Hellmesberger jr, Joseph Lanner, Wolfgang Amadeus Mozart, Otto Nicolai (fondatorul Filarmonicii din Viena), Emil von Reznicek, Franz Schubert, Franz von Suppé, Carl Michael Zicher. În 2009 au fost interpretate pentru prima dată compozițiile lui Joseph Haydn: „Farewell Symphony” în onoarea a 200 de ani de la moartea sa.

În timpul concertului se interpretează mai mult de o duzină de compoziții între lucrări și pentru bis: valsuri, polci, mazurci, marșuri. Pentru un bis se execută adesea o polcă rapidă. Al doilea cel mai popular este valsul lui Johann Strauss II „Dunărea albastră” (Johann Strauss jr, Op 314, 1867), a cărui interpretare este, de obicei, întreruptă de aplauze zgomotoase și de urările de Anul Nou din partea muzicienilor adresate publicului. În partea finală a concertului se joacă în mod tradițional Marșul Radetzky (Johann Strauss I, Op 228, 1848).

În timpul spectacolului Marșul Radetzky, publicul aplaudă în mod tradițional în ritmul baghetei dirijorului. În 2005, Marșul Radetzky nu a fost realizat din cauza comemorării victimelor tsunamiului din 26 decembrie 2004, din Asia.

Durata concertului este de aproximativ două ore și jumătate. În „Sala Mare” (mai bine-cunoscută drept „Sala de Aur”) a Filarmonicii din Viena au loc concerte din 1939. La un moment dat, din a doua parte a programului se alătură orchestrei dansatorii Baletului Operei de Stat din Viena, care alteori concertează la diferite concerte cunoscute din Austria: în Palatul Schönbrunn, Palatul-Castelul Esterhazy, Opera de Stat din Viena. În 2011, florarii au decorat sala de concert cu 30 de mii de flori.

Din 1980, florile care decorează sala au fost un cadou de la orașul italian San Remo, regiunea Liguria. Canalul de televiziune austriac ORF transmite în direct concertul de Anul Nou din 1959. Din 1969, difuzarea se face color. Episoadele concertului sunt adesea incluse în diferite intrigi și imagini. Pentru telespectatori este difuzată și o reprezentație live a unui balet la Castelul Schönbrunn. Pentru prima dată în 2007, baletul a fost filmat în grădinile baroce din curtea castelului, interpretat de dansatori de la Baletul de Stat din Viena, iar mai devreme, de dansatori de la Baletul Operei de Stat din Viena, Volksoper, Opera de Stat din Bavaria, precum și ca alte vedete invitate celebre. Din 2008, concertul pentru publicul austriac a fost comentat de Barbara Rett, care l-a înlocuit pe Ernst Grizesman, care a lucrat ca și comentator la concertul de Anul Nou timp de 25 de ani.

O altă inovație a apărut în 2010, când canalul ORF a difuzat pentru prima dată un concert în calitate HD și pe internet. Costume speciale de balet au fost concepute pentru acest concert de către Valentino. Oliver Frankel din Sibiu avea 14 ani când a participat la concertul de Anul Nou. Adolescentul este singurul român care a fost pe scena Musikverein, la concertul de Anul Nou de la Viena. Cântă în corul de băieți care, alături de Filarmonica din Viena, înviorează prima zi a anului cu valsuri celebre vieneze.

Violonista Adela Frăsineanu este singura româncă din cadrul celebrei orchestre a Filarmonicii din Viena.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Jandarmii din București au deschis o geantă Glovo, după ce au auzit ce a spus bărbatul care o căra: „Nu era livrator”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Unica.ro
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Gina Pistol, declarații despre viața de familie. Ce detaliu a dezvăluit despre fiica ei, Josephine: "Încerc să o țin departe cât pot..."
Elle.ro
Gina Pistol, declarații despre viața de familie. Ce detaliu a dezvăluit despre fiica ei, Josephine: "Încerc să o țin departe cât pot..."
gsp
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
GSP.RO
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Parteneri
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Libertateapentrufemei.ro
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Avantaje.ro
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

Mărire de peste 150%! Cât trebuie să plătești impozit în 2026 pentru un apartament de două camere din București
Analiză
Știri România 17:00
Mărire de peste 150%! Cât trebuie să plătești impozit în 2026 pentru un apartament de două camere din București
Jandarmii din București au deschis o geantă Glovo, după ce au auzit ce a spus bărbatul care o căra: „Nu era livrator”
Știri România 16:38
Jandarmii din București au deschis o geantă Glovo, după ce au auzit ce a spus bărbatul care o căra: „Nu era livrator”
Parteneri
Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Legea aduce și noi beneficii pentru vechime mare
Adevarul.ro
Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Legea aduce și noi beneficii pentru vechime mare
Cum a vrut Mitică Dragomir să fugă din ţară pe vremea lui Ceauşescu: “Aveam 1,8 milioane de dolari în geantă! M-au turnat la Postelnicu”
Fanatik.ro
Cum a vrut Mitică Dragomir să fugă din ţară pe vremea lui Ceauşescu: “Aveam 1,8 milioane de dolari în geantă! M-au turnat la Postelnicu”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Claudia Schiffer, apariție superbă în costum de baie. Cum arată acum, la 55 de ani, supermodelul. Și-a păstrat talia ca trasă prin inel și zâmbetul cuceritor. Foto
Elle.ro
Claudia Schiffer, apariție superbă în costum de baie. Cum arată acum, la 55 de ani, supermodelul. Și-a păstrat talia ca trasă prin inel și zâmbetul cuceritor. Foto
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Cel mai bine plătiți artiști din 2025. Câți bani au câștigat The Weeknd, Taylor Swift, Beyoncé, Coldplay și Shakira
Stiri Mondene 16:37
Cel mai bine plătiți artiști din 2025. Câți bani au câștigat The Weeknd, Taylor Swift, Beyoncé, Coldplay și Shakira
De ce Adela Frăsineanu a lipsit de la concertul de Anul Nou de la Viena 2026. Este singura româncă din orchestra filarmonicii
Stiri Mondene 15:18
De ce Adela Frăsineanu a lipsit de la concertul de Anul Nou de la Viena 2026. Este singura româncă din orchestra filarmonicii
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Mesaje de Sf. Vasile. Cele mai frumoase urări pe care puteţi să le faceţi celor dragi
ObservatorNews.ro
Mesaje de Sf. Vasile. Cele mai frumoase urări pe care puteţi să le faceţi celor dragi
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Libertateapentrufemei.ro
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Parteneri
Dan Negru a văzut audiențele de Revelion, în bătălia Pro TV - Antena 1, și a reacționat! A fost și un duel al foștilor fotbaliști
GSP.ro
Dan Negru a văzut audiențele de Revelion, în bătălia Pro TV - Antena 1, și a reacționat! A fost și un duel al foștilor fotbaliști
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
GSP.ro
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
Parteneri
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Mediafax.ro
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent”
Politică 29 dec. 2025
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Au vrut să ardă toate peliculele cu Nadia Comăneci la Revoluţie! O fostă sportivă a plecat din ţară după ce fratele ei a fost ucis
Fanatik.ro
Au vrut să ardă toate peliculele cu Nadia Comăneci la Revoluţie! O fostă sportivă a plecat din ţară după ce fratele ei a fost ucis
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026