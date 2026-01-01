Concertul de Anul Nou de la Viena 2026 a fost transmis și anul acesta de TVR 1, ca de obicei, în prima zi a anului. Dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin a urcat pentru prima dată pe podiumul concertului de Anul Nou al Filarmonicii din Viena.

El a introdus în programul orchestrei vieneze, care a avut loc pe 1 ianuarie, cinci lucrări ce au fost interpretate pentru prima dată la un concert de Anul Nou. Între ele, două partituri scrise de compozitoarele Josephine Weinlich și Florence Price: polka mazur Sirenen Lieder, scrisă în vara anului 1868 pentru debutul propriei orchestre feminine pe care compozitoarea austriacă a fondat-o la vârsta de 20 de ani și pe care a dirijat-o de la pupitrul primei viori, la fel ca Johann Strauss. În schimb, The Rainbow Waltz, de Florence Price, a fost compusă inițial pentru pian și redescoperită abia în 2009, împreună cu numeroase alte manuscrise ale acestei compozitoare de culoare, care, în ciuda segregării și rasismului, a reușit să se impună la începutul secolului al XX-lea ca prima compozitoare afro-americană recunoscută.

Violonista româncă din orchestra filarmonicii

Adela Frăsineanu e singura româncă din orchestra Filarmonicii din Viena, căreia i s-a alăturat în 2014. Anul acesta, violonista din Brașov a lipsit de la concertul de Anul Nou 2026, ea este în concediu de maternitate, având un copil de doar o lună.

Într-un interviu pentru România muzical, ea a făcut declarații, fiind membră a Orchestrei Operei din anul 2014 și membră a Asociației Filarmonicii din Viena din 2017.

„Adevărul este că a fost o șansă fenomenală intrarea în această orchestră, mai ales datorită turneelor pe care le facem, cu diversitatea și cu persoanele pe care le cunoaștem – sunt totuși mulți dirijori internaționali și soliști internaționali – lucrurile acestea îmi satisfac dorinţa mea de a vedea un pic mai departe, alte lucruri. Cumva, a fost o combinație foarte plăcută. A fost o șansă extraordinară de care am putut profita, de care m-am putut bucura”.

Adela Frăsineanu. Foto: Facebook

Despre concertul de Anul Nou de la Viena

Născute într-o perioadă întunecată a istoriei austriece, concertele de Anul Nou reflectă speranța oamenilor pentru vremuri mai bune. Astăzi, această muzică aduce bucurie și optimism pentru întregul an și entuziasmează până la capăt milioane de oameni din întreaga lume.

Timp de multe decenii, Orchestra Filarmonicii din Viena a prezentat publicului său un program interesant, cu un repertoriu bogat al dinastiei Strauss și al contemporanilor acestora. Vă puteți bucura nu doar de acest concert în direct vizitând Filarmonica din Viena, ci și în direct: în prezent, Concertul de Anul Nou este difuzat în 92 de țări ale lumii, ceea ce indică un nivel ridicat de popularitate a concertului și gradul de conștientizare a ascultătorilor atât acasă, cât și în străinătate.

Spectacolul include întotdeauna compoziții din dinastia muzicală Strauss: Johann Strauss I, Johann Strauss II, Josef Strauss și Eduard Strauss, precum și compoziții suplimentare ale altor compozitori austrieci, printre care Josef Hellmesberger jr, Joseph Lanner, Wolfgang Amadeus Mozart, Otto Nicolai (fondatorul Filarmonicii din Viena), Emil von Reznicek, Franz Schubert, Franz von Suppé, Carl Michael Zicher. În 2009 au fost interpretate pentru prima dată compozițiile lui Joseph Haydn: „Farewell Symphony” în onoarea a 200 de ani de la moartea sa.

În timpul concertului se interpretează mai mult de o duzină de compoziții între lucrări și pentru bis: valsuri, polci, mazurci, marșuri. Pentru un bis se execută adesea o polcă rapidă. Al doilea cel mai popular este valsul lui Johann Strauss II „Dunărea albastră” (Johann Strauss jr, Op 314, 1867), a cărui interpretare este, de obicei, întreruptă de aplauze zgomotoase și de urările de Anul Nou din partea muzicienilor adresate publicului. În partea finală a concertului se joacă în mod tradițional Marșul Radetzky (Johann Strauss I, Op 228, 1848).

În timpul spectacolului Marșul Radetzky, publicul aplaudă în mod tradițional în ritmul baghetei dirijorului. În 2005, Marșul Radetzky nu a fost realizat din cauza comemorării victimelor tsunamiului din 26 decembrie 2004, din Asia.

Durata concertului este de aproximativ două ore și jumătate. În „Sala Mare” (mai bine-cunoscută drept „Sala de Aur”) a Filarmonicii din Viena au loc concerte din 1939. La un moment dat, din a doua parte a programului se alătură orchestrei dansatorii Baletului Operei de Stat din Viena, care alteori concertează la diferite concerte cunoscute din Austria: în Palatul Schönbrunn, Palatul-Castelul Esterhazy, Opera de Stat din Viena. În 2011, florarii au decorat sala de concert cu 30 de mii de flori.

Din 1980, florile care decorează sala au fost un cadou de la orașul italian San Remo, regiunea Liguria. Canalul de televiziune austriac ORF transmite în direct concertul de Anul Nou din 1959. Din 1969, difuzarea se face color. Episoadele concertului sunt adesea incluse în diferite intrigi și imagini. Pentru telespectatori este difuzată și o reprezentație live a unui balet la Castelul Schönbrunn. Pentru prima dată în 2007, baletul a fost filmat în grădinile baroce din curtea castelului, interpretat de dansatori de la Baletul de Stat din Viena, iar mai devreme, de dansatori de la Baletul Operei de Stat din Viena, Volksoper, Opera de Stat din Bavaria, precum și ca alte vedete invitate celebre. Din 2008, concertul pentru publicul austriac a fost comentat de Barbara Rett, care l-a înlocuit pe Ernst Grizesman, care a lucrat ca și comentator la concertul de Anul Nou timp de 25 de ani.

O altă inovație a apărut în 2010, când canalul ORF a difuzat pentru prima dată un concert în calitate HD și pe internet. Costume speciale de balet au fost concepute pentru acest concert de către Valentino. Oliver Frankel din Sibiu avea 14 ani când a participat la concertul de Anul Nou. Adolescentul este singurul român care a fost pe scena Musikverein, la concertul de Anul Nou de la Viena. Cântă în corul de băieți care, alături de Filarmonica din Viena, înviorează prima zi a anului cu valsuri celebre vieneze.

Violonista Adela Frăsineanu este singura româncă din cadrul celebrei orchestre a Filarmonicii din Viena.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE