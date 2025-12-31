Când e concertul de Anul Nou de la Viena – 2026

Concertul de Anul Nou de la Viena din 1 ianuarie 2026 este evenimentul principal al sezonului muzical vienez: începând cu ora 11:15 (ora locală a Vienei), Filarmonica din Viena va interpreta în Golden Hall la Musikverein programul tradițional de valsuri și polci.

Înainte de spectacolul principal din prima zi a anului, există și alte două concerte tradiționale legate de această perioadă festivă: în 30 decembrie 2025, la ora 11:00, are loc o repriză de preview (repetiție publică) a Concertului de Anul Nou, iar în 31 decembrie 2025, la ora 19:30, este programat un Concert de Revelion tot în Sala de Aur a Musikverein-ului.

Cine transmite concertul de Anul Nou de la Viena – 2026

Ca de obicei, în prima zi a anului, Televiziunea Română difuzează live, în exclusivitate, Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena. Telespectatorii se pot bucura de muzica dinastiei Strauss şi a contemporanilor acesteia în direct la TVR1, pe 1 ianuarie, de la ora 12.15. Concertul va fi redifuzat în aceeaşi seară la TVR Cultural, de la ora 19.00 şi pe 4 ianuarie, de la ora 9.30, la TVR 1.

Cine dirijează concertul de Anul Nou de la Viena – 2026

Dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin va urca pentru prima dată pe podiumul Concertului de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, scrie tvr.ro. Dirijorul de renume internațional este director muzical al Operei Metropolitane din New York din 2018, director muzical al Orchestrei din Philadelphia din 2012 și conduce Orchestra Metropolitană din Montreal de 25 de ani. De asemenea, este dirijor onorific al Orchestrei Filarmonice din Rotterdam, unde a fost dirijor principal între 2008 și 2018.

Nézet-Séguin are o relație strânsă de mai bine de cincisprezece ani cu Filarmonica din Viena, pe care a dirijat-o în premieră în 2010. Pe lângă capodoperele dinastiei Strauss, Yannick Nézet-Séguin a introdus în programul orchestrei vieneze pe 1 ianuarie cinci lucrări ce vor fi interpretate pentru prima dată la un concert de Anul Nou. Între ele, două partituri scrise de compozitoarele Josephine Weinlich și Florence Price: polka mazur Sirenen Lieder, scrisă în vara anului 1868 pentru debutul propriei orchestre feminine pe care compozitoarea austriacă a fondat-o la vârsta de 20 de ani și pe care a dirijat-o de la pupitrul primei viori, la fel ca Johann Strauss.

În schimb, The Rainbow Waltz de Florence Price a fost compusă inițial pentru pian și redescoperită abia în 2009, împreună cu numeroase alte manuscrise ale acestei compozitoare de culoare, care în ciuda segregării și rasismului a reușit să se impună la începutul secolului al XX-lea ca prima compozitoare afro-americană recunoscută.

Programul energic și multifațetat al Concertului de Anul Nou 2026 include în principal lucrări ale membrilor dinastiei Strauss, dar și compoziții de Carl Michael Ziehrer, Joseph Lanner, Franz von Suppè și Hans-Christian Lumbye.

Coregrafia pentru cele două interludii ale Baletului de Stat din Viena a fost creată de John Neumeier, care preia acest rol pentru a treia oară, după edițiile 1999 și 2006. Neumeier a condus Baletul din Hamburg timp de peste cincizeci de ani și este unul dintre cei mai importanți coregrafi ai timpului nostru. Costumele de balet au fost create de designerul elvețian Albert Kriemler, directorul creativ al unei celebre case de modă europene.

Colaborarea dintre John Neumeier și Albert Kriemler a început exact acum douăzeci de ani, cu baletele pentru Concertul de Anul Nou din 2006, și de atunci s-a transformat în numeroase proiecte comune și producții scenice. Anul acesta, coperarea lor va putea fi văzut în Rosen aus dem Süden, un vals al celui mai iubit compozitor din dinastia Strauss, un omagiu plin de emoție adus „Trandafirului vienez”, dansat în sălile MAK, Muzeul de Arte Aplicate din Viena. Diplomatenpolka, compusă tot de Johann Strauss fiul II, este pusă în scenă la Palatul Hofburg, într-o coregrafie care oferă o viziune umoristică asupra diplomației, funcției publice și birocrației vieneze.

Cât au costat biletele la concertul de Anul Nou de la Viena – 2026

Biletele pentru Concertul de Anul Nou de la Viena (1 ianuarie 2026) nu sunt puse în mod normal „în vânzare” ca la un concert obişnuit, ci se trag la sorți din cauza cererii extrem de mari, cine se înscrie în perioada de aplicare (1–28 februarie 2025) poate fi ales și apoi cumpără biletele în funcție de categoria indicată.

În ceea ce privește prețurile oficiale, pentru ediția 2025/2026 (inclusiv concertul din 1 ianuarie 2026), biletele au fost anunțate astfel:

-Concertul de Anul Nou (1 ianuarie): între aproximativ 35 € și 1200 €, în funcție de categoria locului în sală (de la cele mai simple la cele foarte bune)

-Concertul de Revelion (31 decembrie): între aproximativ 25 € și 860 €

-Repetiția publică/Preview (30 decembrie): între aproximativ 20 € și 495 €.

Transmis în exclusivitate în România de TVR 1, Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena va fi comentat şi în acest an de Cătălin Sava, muzicolog şi jurnalist al Televiziunii Române.

Despre concertul de Anul Nou de la Viena

Născute într-o perioadă întunecată a istoriei austriece, concertele de Anul Nou reflectă speranța oamenilor pentru vremuri mai bune. Astăzi, această muzică aduce bucurie și optimism pentru întregul an și entuziasmează până la capăt milioane de oameni din întreaga lume.

Timp de multe decenii, Orchestra Filarmonicii din Viena a prezentat publicului său un program interesant, cu un repertoriu bogat al dinastiei Strauss și al contemporanilor acestora. Vă puteți bucura nu doar de acest concert în direct vizitând Filarmonica din Viena, ci și în direct: în prezent, Concertul de Anul Nou este difuzat în 92 de țări ale lumii, ceea ce indică un nivel ridicat de popularitate a concertului și gradul de conștientizare a ascultătorilor atât la acasă și în străinătate.

Spectacolul include întotdeauna compoziții din dinastia muzicală Strauss: Johann Strauss I, Johann Strauss II, Josef Strauss și Eduard Strauss, precum și compoziții suplimentare ale altor compozitori austrieci, printre care Josef Hellmesberger Jr., Joseph Lanner, Wolfgang Amadeus Mozart, Otto Nicolai (fondatorul Filarmonicii din Viena), Emil von Reznicek, Franz Schubert, Franz von Suppé, Carl Michael Zicher. În 2009, au fost interpretate pentru prima dată compozițiile lui Joseph Haydn: „Farewell Symphony” în onoarea a 200 de ani de la moartea sa. În timpul concertului se interpretează mai mult de o duzină de compoziții între lucrări și pentru bis: valsuri, polke, mazurke, marșuri. Pentru un bis, se execută adesea o polcă rapidă. Al doilea cel mai popular este valsul lui Johann Strauss II „Dunărea albastră” (Johann Strauss Jr., Op 314, 1867), a cărui interpretare este de obicei întreruptă de aplauze zgomotoase și de urările de Anul Nou din partea muzicienilor adresate publicului. În partea finală a concertului, se joacă în mod tradițional Marșul Radetzky (Johann Strauss I, Op 228, 1848). În timpul spectacolului Marșului Radetzky, publicul aplaudă în mod tradițional în ritmul baghetei dirijorului. În 2005, Marșul Radetzky nu a fost realizat din cauza comemorarii victimelor tsunami-ului din 26 decembrie 2004 din Asia.

Durata concertului este de aproximativ două ore și jumătate.

În „Sala Mare” (mai bine cunoscută drept „Sala de Aur”) a Filarmonicii din Viena au loc concerte din 1939. La un moment dat din a doua parte a programului se alătură orchestrei dansatorii Baletului Operei de Stat din Viena, care alteori concertează la diferite concerte cunoscute din Austria: în Palatul Schönbrunn, Palatul-Castelul Esterhazy, Opera de Stat din Viena. În 2011, florarii au decorat sala de concert cu 30 de mii de flori. Din 1980, florile care decorează sala au fost un cadou de la orașul italian San Remo, regiunea Liguria.

Canalul de televiziune austriac ORF transmite în direct Concertul de Anul Nou din 1959. Din 1969, difuzarea se face color. Episoadele concertului sunt adesea incluse în diferite intrigi și imagini. Pentru telespectatorii, este difuzată și o reprezentație live a unui balet la Castelul Schönbrunn. Pentru prima dată în 2007, baletul a fost filmat în grădinile baroce din curtea castelului, interpretat de dansatori de la Baletul de Stat din Viena, iar mai devreme de dansatori de la Baletul Operei de Stat din Viena, Volksoper, Opera de Stat din Bavaria, precum și ca și alte vedete invitate celebre.

Din 2008, concertul pentru publicul austriac a fost comentat de Barbara Rett, care l-a înlocuit pe Ernst Grizesman, care a lucrat ca comentator la concertul de Anul Nou timp de 25 de ani. O altă inovație a apărut în 2010, când canalul ORF a difuzat pentru prima dată un concert în calitate HD și pe internet. Costume speciale de balet au fost concepute pentru acest concert de Valentino.

Oliver Frankel din Sibiu avea 14 ani când a participat la concertul de Anul Nou. Adolescentul este singurul român care a fost pe scena Musikverein, la concertul de Anul Nou de la Viena. Cântă în corul de băieți care, alături de Filarmonica din Viena, înviorează prima zi a anului cu valsuri celebre vieneze. Violonista Adela Frăsineanu este singura româncă din cadrul celebrei orchestre a Filarmonicii din Viena. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Plugul Mare de la Valea Călugărească. „Spiritele rele, alungate”, pe DN1B, în Prahova
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
"Ți-ai jignit și tatăl. Ți-e și rușine cu părinții tăi”. Alex Bodi nu doar că a explodat din nou la adresa Ramonei Olaru, dar ce a mai putut face public despre viața ei de la Călărași întrece orice: "Stăteai mai mult prin băi și prin parcări" Continuarea i-a încremenit pe toți
Viva.ro
"Ți-ai jignit și tatăl. Ți-e și rușine cu părinții tăi”. Alex Bodi nu doar că a explodat din nou la adresa Ramonei Olaru, dar ce a mai putut face public despre viața ei de la Călărași întrece orice: "Stăteai mai mult prin băi și prin parcări" Continuarea i-a încremenit pe toți
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Unica.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Elle.ro
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
gsp
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.RO
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Parteneri
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Libertateapentrufemei.ro
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Avantaje.ro
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

Regula care schimbă pensiile din 2026: cum va recalcula CNPP vechimea în muncă și cine ar putea avea de câștigat
Știri România 10:13
Regula care schimbă pensiile din 2026: cum va recalcula CNPP vechimea în muncă și cine ar putea avea de câștigat
Plugul Mare de la Valea Călugărească. „Spiritele rele, alungate”, pe DN1B, în Prahova
Știri România 10:01
Plugul Mare de la Valea Călugărească. „Spiritele rele, alungate”, pe DN1B, în Prahova
Parteneri
Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro pentru șoferi. „Este dincolo de ridicol”
Adevarul.ro
Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro pentru șoferi. „Este dincolo de ridicol”
Fotbalistul cuplat de media cu Sydney Sweeney, prima reacție despre presupusa relație. Ce a dezvăluit
Fanatik.ro
Fotbalistul cuplat de media cu Sydney Sweeney, prima reacție despre presupusa relație. Ce a dezvăluit
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Fata cea mică mi-a zis: „Tati, e foarte cool să vină oamenii să facă poze cu tine”
Fata cea mică mi-a zis: „Tati, e foarte cool să vină oamenii să facă poze cu tine”
Parteneri
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Wow, ce casă frumoasă au!! Andra și Cătălin Măruță au dat luxul și opulența pe o casă simplă, elegantă, cu piese de mobilier în culori naturale și decorațiuni vesele! Imaginile din interior spun tot! Galerie foto
Unica.ro
Wow, ce casă frumoasă au!! Andra și Cătălin Măruță au dat luxul și opulența pe o casă simplă, elegantă, cu piese de mobilier în culori naturale și decorațiuni vesele! Imaginile din interior spun tot! Galerie foto
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Viva.ro
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o

Monden

Iulia Albu și Mike, surprinși împreună după ce s-au despărțit la începutului anului. Cum au apărut în București
Stiri Mondene 09:40
Iulia Albu și Mike, surprinși împreună după ce s-au despărțit la începutului anului. Cum au apărut în București
Ce rol va primi Raluka de la Pavel Bartoș în următorul lui film. A fost adus în discuție și Smiley: „Sunt puțin geloasă”
Exclusiv
Stiri Mondene 09:00
Ce rol va primi Raluka de la Pavel Bartoș în următorul lui film. A fost adus în discuție și Smiley: „Sunt puțin geloasă”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Doi tineri au murit în ultima zi din an în urma unui accident la Găeşti. Aveau doar 18 şi 19 ani
ObservatorNews.ro
Doi tineri au murit în ultima zi din an în urma unui accident la Găeşti. Aveau doar 18 şi 19 ani
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Libertateapentrufemei.ro
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Parteneri
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.ro
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Cristina Laslo, declarațiile finalului de an: „Nicușor Dan! Lumea e razna, m-am panicat” » Despre conflictul cu Pera: „Singurul cuvânt!” + abordează un subiect tabu în România: „Indiferent de care parte, fată sau băiat”
GSP.ro
Cristina Laslo, declarațiile finalului de an: „Nicușor Dan! Lumea e razna, m-am panicat” » Despre conflictul cu Pera: „Singurul cuvânt!” + abordează un subiect tabu în România: „Indiferent de care parte, fată sau băiat”
Parteneri
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax.ro
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

Irineu Darău o apără pe Adriana Miron, șefa sa de cabinet, condamnată pentru abuz în serviciu și fals intelectual: „A fost reabilitată”
Politică 30 dec.
Irineu Darău o apără pe Adriana Miron, șefa sa de cabinet, condamnată pentru abuz în serviciu și fals intelectual: „A fost reabilitată”
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Politică 30 dec.
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Marii sportivi care s-au stins din viață în anul 2025. România a rămas fără Emeric Ienei, Mihai Leu sau Flavius Domide
Fanatik.ro
Marii sportivi care s-au stins din viață în anul 2025. România a rămas fără Emeric Ienei, Mihai Leu sau Flavius Domide
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental
Spotmedia.ro
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental