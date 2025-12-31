Când e concertul de Anul Nou de la Viena – 2026

Concertul de Anul Nou de la Viena din 1 ianuarie 2026 este evenimentul principal al sezonului muzical vienez: începând cu ora 11:15 (ora locală a Vienei), Filarmonica din Viena va interpreta în Golden Hall la Musikverein programul tradițional de valsuri și polci.

Înainte de spectacolul principal din prima zi a anului, există și alte două concerte tradiționale legate de această perioadă festivă: în 30 decembrie 2025, la ora 11:00, are loc o repriză de preview (repetiție publică) a Concertului de Anul Nou, iar în 31 decembrie 2025, la ora 19:30, este programat un Concert de Revelion tot în Sala de Aur a Musikverein-ului.

Cine transmite concertul de Anul Nou de la Viena – 2026

Ca de obicei, în prima zi a anului, Televiziunea Română difuzează live, în exclusivitate, Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena. Telespectatorii se pot bucura de muzica dinastiei Strauss şi a contemporanilor acesteia în direct la TVR1, pe 1 ianuarie, de la ora 12.15. Concertul va fi redifuzat în aceeaşi seară la TVR Cultural, de la ora 19.00 şi pe 4 ianuarie, de la ora 9.30, la TVR 1.

Cine dirijează concertul de Anul Nou de la Viena – 2026

Dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin va urca pentru prima dată pe podiumul Concertului de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, scrie tvr.ro. Dirijorul de renume internațional este director muzical al Operei Metropolitane din New York din 2018, director muzical al Orchestrei din Philadelphia din 2012 și conduce Orchestra Metropolitană din Montreal de 25 de ani. De asemenea, este dirijor onorific al Orchestrei Filarmonice din Rotterdam, unde a fost dirijor principal între 2008 și 2018.

Nézet-Séguin are o relație strânsă de mai bine de cincisprezece ani cu Filarmonica din Viena, pe care a dirijat-o în premieră în 2010. Pe lângă capodoperele dinastiei Strauss, Yannick Nézet-Séguin a introdus în programul orchestrei vieneze pe 1 ianuarie cinci lucrări ce vor fi interpretate pentru prima dată la un concert de Anul Nou. Între ele, două partituri scrise de compozitoarele Josephine Weinlich și Florence Price: polka mazur Sirenen Lieder, scrisă în vara anului 1868 pentru debutul propriei orchestre feminine pe care compozitoarea austriacă a fondat-o la vârsta de 20 de ani și pe care a dirijat-o de la pupitrul primei viori, la fel ca Johann Strauss.

În schimb, The Rainbow Waltz de Florence Price a fost compusă inițial pentru pian și redescoperită abia în 2009, împreună cu numeroase alte manuscrise ale acestei compozitoare de culoare, care în ciuda segregării și rasismului a reușit să se impună la începutul secolului al XX-lea ca prima compozitoare afro-americană recunoscută.

Programul energic și multifațetat al Concertului de Anul Nou 2026 include în principal lucrări ale membrilor dinastiei Strauss, dar și compoziții de Carl Michael Ziehrer, Joseph Lanner, Franz von Suppè și Hans-Christian Lumbye.

Coregrafia pentru cele două interludii ale Baletului de Stat din Viena a fost creată de John Neumeier, care preia acest rol pentru a treia oară, după edițiile 1999 și 2006. Neumeier a condus Baletul din Hamburg timp de peste cincizeci de ani și este unul dintre cei mai importanți coregrafi ai timpului nostru. Costumele de balet au fost create de designerul elvețian Albert Kriemler, directorul creativ al unei celebre case de modă europene.

Colaborarea dintre John Neumeier și Albert Kriemler a început exact acum douăzeci de ani, cu baletele pentru Concertul de Anul Nou din 2006, și de atunci s-a transformat în numeroase proiecte comune și producții scenice. Anul acesta, coperarea lor va putea fi văzut în Rosen aus dem Süden, un vals al celui mai iubit compozitor din dinastia Strauss, un omagiu plin de emoție adus „Trandafirului vienez”, dansat în sălile MAK, Muzeul de Arte Aplicate din Viena. Diplomatenpolka, compusă tot de Johann Strauss fiul II, este pusă în scenă la Palatul Hofburg, într-o coregrafie care oferă o viziune umoristică asupra diplomației, funcției publice și birocrației vieneze.

Cât au costat biletele la concertul de Anul Nou de la Viena – 2026

Biletele pentru Concertul de Anul Nou de la Viena (1 ianuarie 2026) nu sunt puse în mod normal „în vânzare” ca la un concert obişnuit, ci se trag la sorți din cauza cererii extrem de mari, cine se înscrie în perioada de aplicare (1–28 februarie 2025) poate fi ales și apoi cumpără biletele în funcție de categoria indicată.

În ceea ce privește prețurile oficiale, pentru ediția 2025/2026 (inclusiv concertul din 1 ianuarie 2026), biletele au fost anunțate astfel:

-Concertul de Anul Nou (1 ianuarie): între aproximativ 35 € și 1200 €, în funcție de categoria locului în sală (de la cele mai simple la cele foarte bune)

-Concertul de Revelion (31 decembrie): între aproximativ 25 € și 860 €

-Repetiția publică/Preview (30 decembrie): între aproximativ 20 € și 495 €.

Transmis în exclusivitate în România de TVR 1, Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena va fi comentat şi în acest an de Cătălin Sava, muzicolog şi jurnalist al Televiziunii Române.

Despre concertul de Anul Nou de la Viena

Născute într-o perioadă întunecată a istoriei austriece, concertele de Anul Nou reflectă speranța oamenilor pentru vremuri mai bune. Astăzi, această muzică aduce bucurie și optimism pentru întregul an și entuziasmează până la capăt milioane de oameni din întreaga lume.

Timp de multe decenii, Orchestra Filarmonicii din Viena a prezentat publicului său un program interesant, cu un repertoriu bogat al dinastiei Strauss și al contemporanilor acestora. Vă puteți bucura nu doar de acest concert în direct vizitând Filarmonica din Viena, ci și în direct: în prezent, Concertul de Anul Nou este difuzat în 92 de țări ale lumii, ceea ce indică un nivel ridicat de popularitate a concertului și gradul de conștientizare a ascultătorilor atât la acasă și în străinătate.

Spectacolul include întotdeauna compoziții din dinastia muzicală Strauss: Johann Strauss I, Johann Strauss II, Josef Strauss și Eduard Strauss, precum și compoziții suplimentare ale altor compozitori austrieci, printre care Josef Hellmesberger Jr., Joseph Lanner, Wolfgang Amadeus Mozart, Otto Nicolai (fondatorul Filarmonicii din Viena), Emil von Reznicek, Franz Schubert, Franz von Suppé, Carl Michael Zicher. În 2009, au fost interpretate pentru prima dată compozițiile lui Joseph Haydn: „Farewell Symphony” în onoarea a 200 de ani de la moartea sa. În timpul concertului se interpretează mai mult de o duzină de compoziții între lucrări și pentru bis: valsuri, polke, mazurke, marșuri. Pentru un bis, se execută adesea o polcă rapidă. Al doilea cel mai popular este valsul lui Johann Strauss II „Dunărea albastră” (Johann Strauss Jr., Op 314, 1867), a cărui interpretare este de obicei întreruptă de aplauze zgomotoase și de urările de Anul Nou din partea muzicienilor adresate publicului. În partea finală a concertului, se joacă în mod tradițional Marșul Radetzky (Johann Strauss I, Op 228, 1848). În timpul spectacolului Marșului Radetzky, publicul aplaudă în mod tradițional în ritmul baghetei dirijorului. În 2005, Marșul Radetzky nu a fost realizat din cauza comemorarii victimelor tsunami-ului din 26 decembrie 2004 din Asia.

Durata concertului este de aproximativ două ore și jumătate.

În „Sala Mare” (mai bine cunoscută drept „Sala de Aur”) a Filarmonicii din Viena au loc concerte din 1939. La un moment dat din a doua parte a programului se alătură orchestrei dansatorii Baletului Operei de Stat din Viena, care alteori concertează la diferite concerte cunoscute din Austria: în Palatul Schönbrunn, Palatul-Castelul Esterhazy, Opera de Stat din Viena. În 2011, florarii au decorat sala de concert cu 30 de mii de flori. Din 1980, florile care decorează sala au fost un cadou de la orașul italian San Remo, regiunea Liguria.

Canalul de televiziune austriac ORF transmite în direct Concertul de Anul Nou din 1959. Din 1969, difuzarea se face color. Episoadele concertului sunt adesea incluse în diferite intrigi și imagini. Pentru telespectatorii, este difuzată și o reprezentație live a unui balet la Castelul Schönbrunn. Pentru prima dată în 2007, baletul a fost filmat în grădinile baroce din curtea castelului, interpretat de dansatori de la Baletul de Stat din Viena, iar mai devreme de dansatori de la Baletul Operei de Stat din Viena, Volksoper, Opera de Stat din Bavaria, precum și ca și alte vedete invitate celebre.

Din 2008, concertul pentru publicul austriac a fost comentat de Barbara Rett, care l-a înlocuit pe Ernst Grizesman, care a lucrat ca comentator la concertul de Anul Nou timp de 25 de ani. O altă inovație a apărut în 2010, când canalul ORF a difuzat pentru prima dată un concert în calitate HD și pe internet. Costume speciale de balet au fost concepute pentru acest concert de Valentino.

Oliver Frankel din Sibiu avea 14 ani când a participat la concertul de Anul Nou. Adolescentul este singurul român care a fost pe scena Musikverein, la concertul de Anul Nou de la Viena. Cântă în corul de băieți care, alături de Filarmonica din Viena, înviorează prima zi a anului cu valsuri celebre vieneze. Violonista Adela Frăsineanu este singura româncă din cadrul celebrei orchestre a Filarmonicii din Viena.