Adela Popescu și Radu Vâlcan păstrează tradiția din anii trecuți și s-au mutat din București pentru o lună. Cei doi vor locui alături de cei trei copii ai lor în casa de vacanță pe care o au în Șușani.

„Voiam să vă zic că sunt la Șușani, unde o lună de zile nu o să ne mișcăm de aici. Copiii vor sta un pic mai mult pentru că eu în luna august am niște treabă. Ne-am mutat sediul aici și sunt foarte încântată pentru că am început să îmi fac rutine, să mă gândesc cum fac să nu mă îngraș, ce antrenamente, ce mănânc”, a declarat Adela Popescu, pe Instagram.

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Adela Popescu a spus că va rămâne la Șușani până în luna august, în timp ce copiii ei vor mai rămâne la țară. Vedeta va fi nevoită să se întoarcă în București pentru a se ocupa de proiectele sale.

„Ați văzut deja că am găsit în satul vecin, în Măciuca, un loc absolut superb unde copiii pot face de două ori pe săptămână înot, iar eu masaj. Cine ar fi crezut acum niște ani? Cam asta e treaba aici, așa că de acum o să tot postez de la Șușani”, a declarat Adela Popescu.

În ultimii ani, Adela Popescu și Radu Vâlcan au postat în mediul online mai multe fotografii și filmulețe din Șușani, locul natal al actriței, acolo unde ei aleg să se refugieze când vor să scape de agitația din oraș.

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