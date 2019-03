„Ăsta mic face aproape 3 luni, adică mâine mai exact. Ăsta mic doarme, pesemne că ori și-a dat seama că nu are sens să mă mai necăjească și el, ori copilul se satură. Alexandru începe în 2 săptămâni grădinița. A fost foarte frumos cu 2 copii acasă. Alexandru a avut vreo 2 ieșiri de gelozie, dar destul de mici.

Grija mea a fost să nu-i provocăm vreo traumă, dar acum pare destul de echilibrat în relația cu cel mic. L-a mușcat o dată de degețel, dar nu cred că a vrut. Mă gândeam că perioada asta de 3 luni de când sunt acasă că este cea mai liniștită din ultimii 15 ani, nu am stat niciodată atâta timp acasă, să fac cafeaua când vreau, să fac curățenie când vreau.

Am timp și am justificarea că eu am o treabă mai importantă dacă stau acasă. Având un copil, asta îmi dă mie liniștea că e normal să stau acasă, nu?

O să opresc alăptatul peste 5 ani, copilul alăptat, altfel e! Am oprit alăptarea la Alexandru și imediat a răcit!” a povestit Adela Popescu la Pro tv.

Amatoare de vacanțe mai mult sau mai puțin exotice, Adela Popescu și-a schimbat prioritățile în momentul în care a devenit mamă. Cu toate acestea, ea și Radu Vâlcan au decis să nu renunțe la a mai călători. Au așteptat ca fiul lor cel mare, Alexandru, să împlinească un an și au început să discute de posibile călătorii în afara țării alături de el.

