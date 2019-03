De când a născut, Adela Popescu a încercat să le împărtășească din experiențele ei și altor mămici, așa că am profitat de deschiderea pe care o are artista și am invitat-o în platoul Ringier pentru a ne da ponturi de călătorie cu copii mici la purtător.

Adela Popescu a venit la „Star Trips&Tricks”

Aflată deja la a treia vacanță cu Alexandru – Grecia de două ori și Maldive o dată -, Adela Popescu a ajuns în stadiul în care nu se mai stresează în deplasări, ba chiar a găsit soluții prin care să se bucure de mare, soare, să se relaxeze, fără să fie mereu cu ochii pe fiul ei. Până când Andrei, cel de-al doilea fiu al cuplului va ajunge la vârsta la care va merge în vacanță cu familia lui, Adela și Radu au timp să mai capete experiență.

Andreea Bălan și-a certat tatăl de pe patul de spital! „M-a sunat să mă roage să nu mai dau niciun fel de declarații despre ea”

Citește mai multe despre Adela Popescu pe Libertatea.