Apoi, Adela Popescu a dispărut din televiziune, însă nu a neglijat celelalte proiecte din cariera ei: filmul și muzica! Vedeta în vârstă de 38 de ani a jucat în „Retreat Vama Veche”, care s-a văzut anul trecut în cinematografe și care este pe Netflix, dar a și înregistrat o melodie pe care își dorește să o lanseze în curând.

Pregătește o nouă melodie

„Mi-a făcut Eneli o piesă, pe care am făcut-o, am tras-o, am lăsat-o undeva și i-am arătat-o lui Alexandru, fiul meu. Și, de ziua mea, i-am făcut promisiunea că o voi lansa. Am sunat-o pe Eneli și i-am zis: «Nu știu ce faci. Nici nu mă interesează cum iese instrumentalul, poate să iasă oricum! Dar eu trebuie să scot piesa, că i-am promis-o copilului»”, a spus recent Adela Popescu într-un interviu pentru Fanatik.

Mai mult decât atât, fosta vedetă a celor de la PRO TV a vorbit și despre întoarcerea în televiziune, afirmând că nu și-ar mai dori să aibă o emisiune zilnică, așa cum era pe vremea când lucra la „Vorbește Lumea”, ci ar dori să aibă un show de sezon, așa cum are Radu Vâlcan, soțul ei, la Antena 1, acolo unde el prezintă „Insula Iubirii”.

„Îmi lipsește televiziunea, mai ales că eu cred că sunt bună! Eu să fac televiziune nu mi-e greu. Îmi lipsește rumoarea aia, agitația aia dinaintea unui show. Mie nu-mi plac emoțiile și în general nici n-am. Asta e o zonă, în televiziune, unde nu am emoții. De exemplu, dacă e să prezint un eveniment, să fiu speaker în fața oamenilor, am emoții înainte. În televiziune n-am emoții, simt doar bucuria. Îmi place! Eu acum analizez. Cred că sunt bună la emisiuni live, dar la cum m-am construit eu acum și la ce libertate mi-am recăpătat, un show live zilnic înseamnă că sunt blocată.

Poate că o să vină momentul în care o să zic că îmi doresc cu orice preț să revin sau nu. Poate o să vreau să fac un proiect care e limitat. Nu știu dacă n-ar fi o problemă de timp, pentru că un reality-show ține mult. Ideal mi se pare ce face Radu Vâlcan. Merge în Thailanda, stă o lună-două și apoi emisiunea se difuzează pe parcursul a două-trei luni și se poate ocupa și de alte proiecte. Mi se pare ideal ce face el”, a mai declarat Adela Popescu pentru sursa citată.

