„Va zic sincer, dacă am făcut-o și pe asta, de-acum n-o să mai avem nicio emoție să mergem împreună cu copiii nici chiar până la…Azuga ?

Ce e interesant de povestit, nu despre ce locuri minunate puteți descoperi în Bali, despre acestea puteți cîți pe siturile de specialitate, ci despre cât de bine ne-a făcut nouă ca familie această vacanță inopinată.

Și despre cât de firesc și simplu ni s-a părut totul. Și ne-am întrebat de ce?

Cel mai probabil pentru că am plecat fffoarte asumați de acasă că vrem să facem asta.

Că ne-am dorit foarte tare și că eram extrem de entuziasmați.

Că ne plăcea atât de tare ce vedeam în jur încât nu era loc de dat prea mare importantă mârâielii lui Alexandru și durerii de gingii a lui Andrei.

Pentru că am avut noroc ca și ei să fie într-o perioadă bună.

Chiar vorbeam că au fost momente mult mai grele cu ei doi la noi în sufragerie.

De ce? Pentru că probabil ai mereu la îndemână varianta în care poți pasă din responsabilități, ba lu mamaie, ba partenerului, ba faptului că “esti acasă, ai jucăriile tale, acum lasă-mă și pe mine să mă uit la un film”.

Acolo eram doar noi patru cu responsabilități egale. Și culmea e că a funcționat foarte bine.

S-a format un aluat foarte fain din care făceam parte toți.

Voi mă știți pe mine că nu mă dau în lături în a va povesti realitatea exact așa cum este ea, de cele mai multe ori, grea, când vine vorba de copii, dar de data asta chiar a ok. Vara viitoare vrem să ne întoarcem. Nu ne-am săturat de apusul printre palmieri, temperatura perfectă, de băile goi în piscină, de mâncarea de la buhui, de fructul dragonului mâncat pe marginea drumului, de cafeaua balineza, de bețișoarele cu miros de jasmine.

Cel mai greu legat de vacanța noastră în Bali e ce se întâmplă acum în București.

Suntem vai de capul nostru, ne trezesc copiii în fiecare dimineață la 4:00…?” a povestit Adela Popescu, pe blogul său.

