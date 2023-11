După ce a renunțat la a mai prezenta emisiunea „Vorbește lumea” și a încheiat filmările pentru show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, Adela Popescu a decis să ia o pauză de la televiziune. Soția lui Radu Vâlcan și-a dorit să aibă mai mult timp pentru familia ei și să petreacă mai mult timp alături de cei trei băieței.

Într-un interviu pentru playtech.ro, prezentatoare a mărturisit că a avut niște discuții cu șefii de la PRO TV pentru a reveni pe micul ecran. După ce a plecat de la „Vorbește lumea”, Lili Sandu a fost cea care a înlocuit-o.

„În principiu da, tot la PRO TV. Am discutat și pentru niște seriale, dar cred că divertisment va rămâne”, a spus soția lui Radu Vâlcan.

Adela Popescu a jucat în serialul românesc „Numai iubirea”, în urmă cu aproximativ 20 de ani, și știe cât de mult timp implică să faci parte dintr-un astfel de proiect.

„Da, eu știu foarte bine. Dacă îmi spui acum: «Uite, o să facem un program foarte clar!» Ok, nu-mi spune că știu. Serialul înseamnă o echipă de mulți oameni și tu nu poți să-ți impui programul, că nu e drept. Trebuie să fii la dispoziția oamenilor, adică de când ai început și până s-a sfârșit proiectul trebuie să fii disponibil oricând și încă nu pot să fac asta.”

Timp de 12 ani, Adela Popescu a filmat pentru seriale și a avut un program foarte încărcat. Vedeta a jucat în serialul românesc „Numai iubirea”, dar și în „Lacrimi de iubire”, „Iubire ca în filme”, „Războiul sexelor”, „Îngerașii”, „Weekend cu mama”, „Aniela”, „Iubire și onoare”, „Pariu cu viața”, „O nouă viață”.

„Ar fi cam 12 ani, dar ăștia 12 ani au fost plini, adică nonstop. Poate chiar mai mulți pentru că nu am calculat «În familie», serialul acela de la Prima”, a spus Adela despre anii petrecuți pe platourile de filmare.

„La «Numai iubirea» se muncea zi lumină pur și simplu, adică nu existau pauze, nu existau vacanțe, nu exista nimic”

Fosta prezentatoare de la „Vorbește lumea” a început să muncească de la o vârstă fragedă. Mult timp, Adela Popescu nu s-a putut bucura de timp liber sau vacanțe.

„Mă refer când am început să muncesc zi lumină că așa cu muzica era plăcere și bucurie, dar m-am angajat la Prima la «În familie» și filmam mult, apoi a urmat o mică pauză și am intrat la «Numai iubirea» și la «Numai iubirea» se muncea zi lumină pur și simplu, adică nu existau pauze, nu existau vacanțe, nu exista nimic. Și din proiect în alt proiect în alt proiect, pentru că oamenii deja ne iubeau, își doreau să ne revadă, fenomenul ăsta lua amploare din ce în ce mai mult și nu voiai să te oprești și poveștile erau frumoase și îți plăcea și până am ajuns într-un moment în care nu se mai putea efectiv”, a spus vedeta pentru sursa mai sus-menționată.

