Adela Popescu, în prima vacanță cu trei copii. „Ne-am făcut curaj, că nu se mai putea”

Adela Popescu a născut de curând al treilea copil, dar nu s-a temut să plece în primul concediu în formulă completă. Prezentatoarea a povestit mai multe pe rețelele de socializare.

„Ne-am făcut curaj că nu se mai putea ?, și am pornit spre mare. Am folosit drept pretext aniversarea de o lună a lui Adrian și utilitatea dovedită a aerosolilor. ? De fapt, un rol important în decizie a jucat logica mea, care spune că, atât timp cât bebelușul e alăptat exclusiv, nu se poate întâmpla nimic în plus față de ce s-ar putea întâmpla și acasă, plus dorul cât casa de mare de… mare ?

Soțul a zis că are logică, așa că a fost de acord. Drept mulțumire, i-am dat un vin sec pe malul mării. Pare încântat, cred că ne mai aduce”, a notat în mediul online aceasta.

Adulții se bucură de soare, băiețeii, de nisip și mare, în timp mezinul Adrian e în cărucior, fiind plimbat când de mămica lui, când de tătic.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Înainte cu câteva luni de a naște, Adela Popescu a anunțat că a angajat o bonă filipineză pentru a o ajuta cu creșterea celui de-al treilea copil. Aceasta locuiește deja în casa lor.

„Avem o singură cameră liberă în casă, acolo o să stea filipineza. Trebuie să izolăm camera filipinezei. Bona va avea cea mai frumoasă cameră din casă, la etajul doi. Are cameră cu vedere la lac. Mi-am dorit o doamnă cu experiență, nu vreo tinerică”, a dezvăluit Adela Popescu, în emisiunea „Vorbește lumea” de la PRO TV, în luna mai.

