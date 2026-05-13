Pentru că au fost plecați în țări diferite, cel mai probabil cu munca, dar și pentru că nu ar mai purta verighetele, despre Andreea și Cabral Ibacka s-a scris tot mai des că nu ar mai forma un cuplu de câteva luni.

Și, în lipsa unei reacții ferme din partea acestora, lumea a început să facă speculații. Mai mult decât atât, persoanele care îi cunosc pe cei doi și care au interacționat cu Andreea și Cabral Ibacka au venit cu declarații despre cuplu.

„Noi am fost doar colegi și atât. Ne vedeam înainte de emisiune la machiaj, ne salutam, făceam emisiunea și asta era. În momentul în care am început să colaborez cu Cabral, el era divorțat de Luana.

Ulterior, pe platourile de la telenovelă s-au îndrăgostit. Andreea a venit la emisiune când ei erau deja împreună. El era foarte îndrăgostit de ea la început. Ea era foarte tânără, mi s-a părut că îl place sincer, că e îndrăgostită și ea. M-am înțeles bine cu Andreea, e super fată, glumeață.

Mi-a spus că se căsătorește cu ea, dar nu am fost invitat la nuntă. El își ținea viața personală pentru el. Și într-un fel e bine că a făcut asta. Ei s-au căsătorit în anul 2011, el era foarte încântat. Noi din 2014 nu am mai colaborat, deci nu i-am prins prea mult timp căsătoriți”, a spus Mircea Solcanu pentru Cancan despre Andreea și Cabral Ibacka.

Mircea Solcanu și Cabral Ibacka au lucrat împreună la Acasă TV, pe vremea când prezentau împreună „Poveștiri de noapte”. Însă apoi nu au mai păstrat legătura.

Chiar dacă în ultimul timp nu a mai vorbit cu fostul său coleg de televiziune, Mircea Solcanu a afirmat că nu îl vede în stare pe Cabral Ibacka să-și înșele soția. Mai mult decât atât, fostul prezentator a precizat că îi pare rău dacă îndrăgitul cuplu a ajuns la divorț.

„E păcat dacă se despart, mie mi se părea că se potrivesc. Nu cred că s-a întâmplat ceva grav, nu mă duc cu gândul în altă parte, la înșelat. Eu am văzut la vremea respectivă doi oameni care se iubeau, deci mă așteptam să reziste relația lor mult, la cât de îndrăgostiți atunci.

Eu cred că se vor înțelege în privința copiilor, clar. Andreea pare destul de ok, el s-a înțeles cu Luana, deci nu văd aici o problemă. El oricum este un om discret când vine vorba de familie, nu neapărat față de mine era, ci față de toată lumea”, a mai afirmat Mircea Solcanu pentru sursa citată.

