Mihai Trăistariu critică direcția artistică de la Eurovision 2026

Mihai Trăistariu a urmărit prima semifinală Eurovision 2026 și spune că, deși producția show-ului este impresionantă, muzicalitatea începe să piardă teren în fața efectelor vizuale și a combinațiilor de stiluri.

Artistul a lăudat scena și grafica ediției aniversare de 70 de ani, însă consideră că multe dintre piesele din concurs nu mai au refrene memorabile. „Scena = de senzație, grafica … 12 points. Piesele s-au modernizat mult. Uneori nu reții mai nimic. Dar sunt moderne! Însă… după opinia mea… se pierde muzicalitatea”, a declarat Mihai Trăistariu.

Fostul reprezentant al României la Eurovision susține că noile tendințe pun accent pe ritm și spectacol, în detrimentul mesajului muzical. „Nu mai auzi refrene clare ci frânturi de versuri, strofe încropite pentru ritm și dinamică. Nu se mai scrie poezie la Eurovision. Noul trend pare să fie o harmalaie de genuri muzicale și o diversitate cât mai mare de artiști”, a adăugat acesta.

„Prea mult cântat despre draci, vârcolaci, IAD”

Un alt aspect remarcat de Mihai Trăistariu este direcția vizuală aleasă de mulți concurenți din acest an.

Artistul spune că multe show-uri s-au bazat pe imagini întunecate și teme dramatice.

„Prea mult cântat despre draci, vârcolaci, IAD, purgatoriu… Toți se vor diavoli și se îmbracă în negru! În fine, din nou…”, a comentat el.

Prima semifinală Eurovision 2026 a fost marcată de show-uri vizuale elaborate, costume extravagante și momente intens comentate în mediul online.

Moldova, printre favoritele lui Mihai Trăistariu

În schimb, reprezentantul Republica Moldova, Satoshi, a primit aprecieri din partea artistului român. Mihai Trăistariu consideră că momentul Moldovei a crescut mult față de prestația din selecția națională.

„Mult mai bine decât în finala Moldovei. Super energie. S-a ridicat mult momentul lor. Încă o dovadă că un show reușit ridică piesa! Ca dovadă că au crescut mult în sondaje”, a spus artistul.

El a analizat și alte prestații din semifinală:

despre Suedia: „Mi s-a părut cam șters”;

despre Croația: „Miorlăială…”;

despre Grecia: „Super show, personaj, energie multă”;

despre Portugalia: „Baladă prea moale pentru Eurovision”;

despre Georgia: „Piesă modernă dar voci prea slabe”;

despre Finlanda: „Super show. E pe locul I în sondaje”;

despre Muntenegru: „Voce slabă, gălăgie, draci…”.

Ce șanse vede pentru România

În ciuda criticilor privind nivelul general al primei semifinale, Mihai Trăistariu consideră că România ar putea profita de lipsa unor piese foarte puternice.

Alexandra Căpitănescu va intra în concurs în semifinala a doua, iar artistul spune că vocea acesteia poate face diferența. „Per total… piesele din semifinala asta nu sunt prea grozave. În felul ăsta cresc șansele pentru România. Solista noastră are voce bună… și asta va ridica piesa!”, a concluzionat Mihai Trăistariu.

