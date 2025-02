„ Îmi era și rușine. Este pentru prima dată când mă postez așa în toată splendoarea, dar îmi plăcea cum arăt. Asta a fost un pariu personal pe care eu l-am pus cu mine și am zis: Măi, eu nu vreau să ajung la 60 de ani și să-mi pară rău că în anii în care eu aș fi putut să arăt perfect, că mă ajută natura, vârsta, timpul și așa mai departe, nu am făcut-o.

Tot timpul am fost o fată echilibrată în tot. Mi-am dorit să mă modelez puțin și am început să fac sport pentru tot felul de proceduri. Am fost constantă în procesul acesta. Eu cred că de fapt trebuie să îți alegi un drum, care vrei tu, dar să te ții de el. Toate dietele sunt bune, doar să ne ținem de ele”, a declarat Adela Popescu pentru Cancan.

„În vacanță a fost efectiv de-a râsul plânsul. În primele zile îmi plăcea de mine, mă și bronzasem puțin. Mi-a făcut Radu niște poze și am zis: Te-am pupat, eu mă apuc de mâncat. Motiv pentru care m-am și întors cu două kilograme în plus”, a mai povestit Adela.

Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au împărțit timpul între copii și prieteni. Cei doi au plecat în această iarnă, în două vacanțe.

„Am fost în prima vacanță cu copiii în Thailanda, avem o vacanță în care ne place să fim singuri, doar noi și copiii pentru că asta crează un soi de intimitate între membri familiei, intimitate de care toți avem nevoie. Apoi am plecat într-o vacanță cu familia Fodor și alți prieteni într-o altă parte a lumii și a fost absolut superb”, spune fosta prezentatoare TV.

De mai mult timp, Adela Popescu s-a retras de pe micile ecrane, pentru a se didica creșterii celor doi băieți ai săi. Vedeta spune că analizează cu atenție fiecare propunere și a dezvăluit că se află în discuții pentru câteva proiecte.

„Sunt în tot felul de discuții, am început să fiu onestă cu ce îmi doresc și ce este pentru mine. Analizez cu mare atenție ce decizie o să iau pentru că o decizie luată acum trebuie să fie una de durată”, a mai încheiat Adela Popescu.

