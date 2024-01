Invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, show-ul pe care până de curând chiar ea îl prezenta la PRO TV, Adela Popescu a dat fanilor o veste total neașteptată. Prezentatoarea a anunțat că împreună cu Radu Vâlcan, Smiley, Gina Pistol, Răzvan și Irina Fodor vor deschide un hotel la mare, în Vama Veche, locul în care ei au o mulțime de amintiri.

„Anul 2024 vine cu o veste mare pe care abia acum putem să o spunem. Noi o pregătim de foarte mult timp. Eu, soțul meu, prietenii noștri Smiley, Gina, Răzvan, Irina și ale două familii am luat un spațiu, e un hotel cu 14 camere în Vama Veche, noi ne vom ocupa de el.

„Hotelul ăsta o să fie un cumul de ce suntem noi toți la un loc. O să fie deschis la 1 mai”

Acum suntem în plin proces de amenajare Suntem în plin proces de amenajare, avem și nume, avem tot ce trebuie. Hotelul există, noi îl știam. Eu și Radu am filmat acolo pentru un proiect și a fost așa un gând că cele mai frumoase vacanțe aici le-am avut. A fost un gând, a trecut. S-a aflat în gașca noastră de prieteni de această posibilitate de a cumpăra acest spațiu. Eu știam deja de el, e foarte drăguț acest hotel și am zis să facem o chestie drăguță, așa cum ne-ar plăcea nouă din toate punctele de vedere. Hotelul ăsta o să fie un cumul de ce suntem noi toți la un loc. O să fie deschis la 1 mai. Tare mi-e teamă că dacă venim noi cu familiile noastre nu mai are loc nimeni”, a declarat Adela Popescu la PRO TV.

„Nu pe lux. Dacă voiam asta, rămâneam la bloc”

Și Radu Vâlcan a avut câteva cuvinte de spus pe rețelele de socializare despre acest proiect, unde a și postat imagini cu hotelul.

„Împreună cu gașca asta de la bloc am hotărât să ne petrecem vara, toamna, dar și până târziu în primăvară. Nu pe lux. Dacă voiam asta, rămâneam la bloc. Este pe liniște nebună, pe spălat de vase, bătut covoare, șters praful de pe mese, adunat frunze din piscină. Am zis că, dacă tot ne place Vama Veche și-am trăit niște ani pe-acolo, să avem un loc al nostru. Dar vă așteptăm și pe voi să ne ajutați la curățenie.

Pentru că va fi nevoie după ce vom petrece împreună. P.S: Să vedeți ce supă Tom Yum vă fac din primăvară. Și poate o conving pe bunică-mea să-mi dea rețeta de ruladă cu ness.

PA, abia aștept să ne vedem!”, a transmis prezentatorul de la „Insula iubirii”.

„Nu este un loc de 5 stele, este un loc pentru familii și prieteni”

Răzvan Fodor a fost și el încântat să dea vestea cea mare fanilor săi, astfel că a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care vorbește despre afacerea pe care o are împreună cu prietenii lui.

„Mai ales că, oficial, vă putem anunța că subsemnatul împreună cu soția, frații și surorile din poză ne-am unit pentru acest proiect, din care am făcut un locșor al nostru, pe care îl deschidem pentru toți cei care vor să ne treacă pragul, chiar din primăvara asta.

Nu este un loc de 5 stele, este un loc pentru familii și prieteni, la care lucrăm de zor, ca să îl facem și mai frumos pentru noi și pentru voi. Vă ținem la curent cu noutățile și mai ales cu primele petreceri nebune pe care avem de gând să le dăm acolo!”, a spus soțul Irinei Fodor, prezentatoarea de la „America Express”.

