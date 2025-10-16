Prezentă în primele rânduri ale prezentării de modă a brandului Almaz Clothing de la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025, Adelina Chivu a atras toate privirile printr-o apariție spectaculoasă, cu accente gotice și o atitudine demnă de podium.

Cu cine a apărut Adelina Chivu

Îmbrăcată complet în negru, soția lui Cristian Chivu a ales o ținută compusă din piese din piele, cizme înalte cu platformă și o jachetă cu croială amplă, care i-a conferit un aer misterios și puternic. Părul lăsat liber, machiajul intens și accesoriile statement – printre care o poșetă neagră strălucitoare – au completat lookul perfect pentru un eveniment de top din lumea modei.

Alături de ea s-a aflat artista Corina Bud, la rândul ei o prezență nonconformistă. Corina a purtat o ținută extravagantă, cu o capă lungă și o pereche de ochelari cu aplicații strălucitoare, elemente care au dat întregului ansamblu o notă futuristă.

Cele două au fost surprinse într-un moment relaxat, urmărind prezentările și bucurându-se de atmosfera spectaculoasă a serii. Adelina Chivu și Corina Bud au demonstrat încă o dată că au un simț al stilului bine definit și că pot rivaliza oricând cu modelele care defilează pe podium.

Și Adelina Pestrițu a făcut furori

La prezentarea de modă Almaz Clothing din cadrul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025 s-a remarcat și Adelina Pestrițu. Ea a avut o apariție extravagantă, îmbrăcată în alb, într-o rochie transparentă la care a asortat o jachetă a brandului Almaz în valoare de 8.000 de lei.

Machiajul și coafura au fost în ton cu ținuta, iar la gât a purtat mai multe coliere argintii. „MBBFW day 1- Almaz Runway Show 26”, și-a anunțat ea fanii despre prima zi din cadrul evenimentului.

Despre Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025

Între 15 și 18 octombrie 2025, Bucureștiul devine scena principală a modei din regiune, odată cu desfășurarea Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, un eveniment de anvergură care celebrează creativitatea, sustenabilitatea și inovația.

Organizat sub umbrela Council of Fashion Designers of Romania (CFDR), evenimentul reunește designeri, instituții culturale, școli de modă, branduri și lideri ai industriei, într-o serie de conferințe, show-uri și momente curatoriate în multiple locații emblematice ale orașului.

Scena celei de-a treia ediții a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week este găzduită de Muzeului Național de Artă al României, prin sprijinul Ministerului Culturii. Pe parcursul celor trei zile de eveniment, vor defila designeri din întreaga regiune, de la nume consacrate la voci emergente ale modei europene: Romeo Gigli (Italia), Ami Amalia, Rhea Costa, Carmen Secăreanu, Murmur, Medeea, M. Marquise, Alexandra Șipa și Rafaela Pestrițu (România), Diana Milkanova (Polonia), Kseniaschnaider și Gudu (Ucraina), Rxquette (Republica Moldova), precum și Lado Bokuchava și Tatuna (Georgia).

Seria de prezentări include show-ul brandului Saman Loira, susținut de Camera Nazionale della Moda Italiana, ca parte a parteneriatului strategic dintre CNMI și MBBFW, dedicat promovării designului internațional și dialogului creativ. Saman Loira este un brand inclus în calendarul oficial al Milano Fashion Week® și a fost finalist al Camera Moda Fashion Trust Grant 2025.

