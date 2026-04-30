Românii au așteptat cu nerăbdare Ziua Muncii, pentru a sărbători așa cum se întâmplă în fiecare an: prin distracție și cu mulți mici! Însă temperaturile din termometre și ploile nu par a ține cu noi de această dată.

De vreme se teme și Adelina Pestrițu, care își dorește ca de 1 mai 2026 să petreacă acasă, la un grătar, alături de prietenii ei. Însă totul depinde de meteorologi, după cum a afirmat pentru Libertatea vedeta.

„În ultimele săptămâni am tot fost plecată din țară cu diverse proiecte spectaculoase pentru canalele mele, așa că aștept cu mare bucurie 1 mai, pentru un grătar tradițional românesc la noi acasă, cu gașca noastră veselă de prieteni. Sper să ne ajute și vremea, că bună dispoziție și dor de distracție avem cât cuprinde”, a spus Adelina Pestrițu în exclusivitate pentru Libertatea.

Laura Cosoi vrea să meargă la pădure de 1 mai 2026

Tot de vremea de afară pare că depinde și petrecerea la care s-a gândit Laura Cosoi pentru Ziua Muncii. Mai exact, actrița vrea să meargă la pădure alături de Adela Popescu și de Ada Condeescu.

„Genul programului de 1 mai: veselie în gașcă! Avem deja de câțiva ani o tradiție foarte haioasă de 1 mai, de la care, uhh, ce bine, nu ne abatem nici anul acesta. Mergem cu mic, cu mare la o pădure de lângă București, unde distracția este mereu garantată de prietenie, drag și poftă de viață și de stat în natură!

Vom fi alături de prietenele noastre Ada Condeescu și Adela Popescu și de familiile lor haioase, desigur. Zâmbesc doar când mă gândesc ce bine ne va fi! Fetițele deja își pregătesc rucsacul cu jocuri, creioane colorate, mingiuțe și figurine, iar eu iau cu mine sufletul plin și pofta de viață și de prietenie”, a spus Laura Cosoi în exclusivitate pentru Libertatea.

Smiley pleacă din România în Italia

În schimb, Smiley și Gina Pistol nu depind de vremea de afară, deoarece ei au alt plan: pleacă din România în Italia, pentru a vedea pe viu meciul dintre Internazionale Milano și Parma, în urma căruia Cristian Chivu ar putea deveni campion.

„Aștept cu nerăbdare această minivacanță de 1 mai, pentru că o vom petrece susținând munca bună a unui român pe care îl respect și îl prețuiesc mult, Cristi Chivu. Voi fi la Milano, cu Gina, Josephine, prietenii și cu toată energia bună de acasă, la meciul lui Inter Milano cu Parma. Este mereu, oriunde ne-am afla, cea mai frumoasă sărbătoare românească atunci când simțim implicarea lui Cristi în fiecare secundă de meci, diferența pe care o face în fotbalul mondial cu viziunea, strategia și spiritul lui și, mai ales, când îi vedem rezultatele remarcabile. Așa că deja ne dregem vocile, pentru a-i face galerie românului nostru, pe 3 mai 2026, pe San Siro”, a spus Smiley în exclusivitate pentru Libertatea.

