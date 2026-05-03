Cum a fost descoperit tezaurul din Evul Mediu

Grupul Go Detecting (Midlands) Ltd a fost cel care a descoperit monedele din Evul Mediu. Grupul de căutători de metale nu se aștepta să găsească tezaurul din Bickmarsh. Aceștia au raportat imediat descoperirea autorităților relevante.

Echipa Worcestershire Archaeology a preluat cazul și a demarat o serie de investigații, inclusiv utilizarea detectoarelor de metale, studii geofizice și săpături arheologice țintite.

Rezultatele au fost impresionante: două concentrații suplimentare de monede au fost identificate, ceea ce a extins aria excavărilor.

Ce conține tezaurul din Evul Mediu descoperit de grupul de căutători de metale

Tezaurul Bickmarsh numără 63 de monede, majoritatea emise sub numele regelui Burgred, care a condus regatul Merciei între anii 852 și 874. Monedele ar fi fost îngropate între anii 871 și 874, în timpul invaziilor vikingilor în Anglia.

Pe lângă monede, arheologii au descoperit și alte artefacte din perioada romană, însă acestea nu par să aibă legătură directă cu tezaurul.

Cele 63 de monede ar fi fost ascunse ca să nu fie găsite de vikingi

Potrivit Popsci.com, descoperirea de monede datând din perioada cuprinsă între secolele V și XI este extrem de rară în Worcestershire.

Înainte de această descoperire, doar aproximativ 100 de monede similare erau documentate în comitat, dintre care 18 proveneau din tezaurul Severn Stoke, singurul alt tezaur din secolul al IX-lea găsit în regiune.

În zona săpăturii au fost găsite și 35 de fragmente mici de plumb, dar nu s-a putut stabili cu certitudine dacă acestea sunt legate de tezaur. Mai mult, urmele de arat din perioadele medievale și moderne sugerează că monedele au fost deplasate în stratul superior al solului de-a lungul timpului, ceea ce explică dispersia lor.

Ce spun autoritățile locale despre descoperirea făcută în Marea Britanie

Epoca anglo-saxonă, care a urmat perioadei romane în Marea Britanie (410-1066), a fost marcată de existența mai multor regate, precum Mercia, Northumbria, Wessex și East Anglia.

„Aceasta este o descoperire fascinantă care oferă o nouă perspectivă asupra trecutului Worcestershire”, a declarat consilierul Ian Cresswell, membru al Cabinetului pentru Mediu și Comunități.

Descoperirea tezaurului Bickmarsh nu doar că îmbogățește cunoștințele despre istoria locală, dar subliniază și importanța colaborării dintre pasionații de arheologie și specialiștii în domeniu pentru protejarea patrimoniului istoric.

„Este un exemplu excelent despre cum munca echipei noastre de arheologi și a partenerilor noștri ajută la readucerea la viață a istoriei și la conectarea noastră cu moștenirea culturală”, a mai adăugat el.

O surpriză colosală a avut și un bărbat care săpa după viermi lângă casă și a găsit o comoară din Evul Mediu. Acesta a predat perlele, pandantivele și inelele din argint autorităților.