Bolt din București până la Poiana Brașov: cât a costat cursa de aproape 200 de kilometri

Cât costă o cursă Bolt București – Poiana Brașov
Călătoria a început în cartierul Berceni, din zona centrului comercial Big, și a durat trei ore, traseul urmând Valea Prahovei și continuând spre stațiune, potrivit Gândul.
Deși aplicațiile de ridesharing sunt utilizate în principal pentru deplasări urbane, acestea permit și curse pe distanțe mai lungi, dacă șoferii acceptă comanda. În acest caz, aplicația a calculat inițial un tarif de 899,7 lei, însă clientul a beneficiat de o reducere de 30 de lei.
Traseul ales de șoferul Bolt a fost pe Valea Prahovei și de acolo continuarea drumului până la Brașov, urmată de urcarea spre stațiunea Poiana Brașov.
