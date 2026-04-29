Chiar dacă 1 mai este considerată Ziua Muncii, aceasta nu este sărbătorită prin muncă, ci este o zi liberă de care profită aproape toți românii. Laura Cosoi, una dintre cele mai apreciate vedete din țara noastră, face și ea parte din categoria celor care se relaxează în această mini-vacanță.

Frumoasa prezentatoare de la Antena Stars a dezvăluit în exclusivitate pentru Libertatea ce plan și-a făcut pentru ziua de 1 mai 2026. Iar cuvântul de ordine este: veselie!

„Genul programului de 1 mai: veselie în gașcă! Avem deja de câțiva ani o tradiție foarte haioasă de 1 mai, de la care, uhh, ce bine, nu ne abatem nici anul acesta. Mergem cu mic, cu mare la o pădure de lângă București, unde distracția este mereu garantată de prietenie, drag și poftă de viață și de stat în natură!

Vom fi alături de prietenele noastre Ada Condeescu și Adela Popescu și de familiile lor haioase, desigur. Zâmbesc doar când mă gândesc ce bine ne va fi! Fetițele deja își pregătesc rucsacul cu jocuri, creioane colorate, mingiuțe și figurine, iar eu iau cu mine sufletul plin și pofta de viață și de prietenie”, a spus Laura Cosoi în exclusivitate pentru Libertatea.

Astfel, vedeta le va avea alături pe bunele ei prietene de 1 mai 2026, când vor petrece la iarbă verde.

Smiley pleacă din România

Despre planurile pentru mini-vacanța de 1 mai 2026 ne-a vorbit și Smiley, artist care a dezvăluit pentru Libertatea că va fi plecat din România. Mai exact, artistul va pleca alături de Gina Pistol, de fiica lor Josephine și de o gașcă de prieteni la Milano, pentru a vedea pe viu meciul dintre Inter și Parma, care îi poate aduce titlul de campion antrenorului Cristian Chivu.

„Aștept cu nerăbdare această minivacanță de 1 mai, pentru că o vom petrece susținând munca bună a unui român pe care îl respect și îl prețuiesc mult, Cristi Chivu. Voi fi la Milano, cu Gina, Josephine, prietenii și cu toată energia bună de acasă, la meciul lui Inter Milano cu Parma. Este mereu, oriunde ne-am afla, cea mai frumoasă sărbătoare românească atunci când simțim implicarea lui Cristi în fiecare secundă de meci, diferența pe care o face în fotbalul mondial cu viziunea, strategia și spiritul lui și, mai ales, când îi vedem rezultatele remarcabile. Așa că deja ne dregem vocile, pentru a-i face galerie românului nostru, pe 3 mai 2026, pe San Siro”, a spus Smiley în exclusivitate pentru Libertatea.

