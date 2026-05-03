„Realitățile geopolitice globale sunt în evoluție, ele depind de niște elemente obiective: în ce regiuni ale globului se produce un PIB mai accelerat, ce zone se înarmează mai convingător, care cresc din punct de vedere demografic, care sunt zonele unde industriile avansează mai dinamic și nu e, așadar, întâmplător sau discreționar faptul că începând chiar cu președintele Obama, SUA și-au declarat interesul de a se focaliza în politicile sale de securitate asupra zonei indo-pacifice. Așadar, nu. Mi-e teamă că România nu e vitală pentru SUA”, a spus consilierul prezidențial.

Marius Lazurca a adăugat însă că România este „în egală măsură relevantă” pentru SUA. „Demonstrația e ușor de făcut. România și nu altcineva găzduiește scutul antirachetă de la Deveselu, România și nu altcineva găzduiește un contingent important de trupe americane, România și nu altcineva a fost solicitată să contribuie, și am făcut-o, la efortul de război al SUA împotriva Iranului. Exemplele sunt numeroase și le știe toată lumea”, a punctat el.

Putem fi mai ambițioși inclusiv în acest domeniu și putem să sperăm că România poate deveni mai importantă decât este în momentul de față pentru Statele Unite, iar președintele României, Nicușor Dan, își propune acest lucru. Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca:

Amintim în acest context că Statele Unite au anunțat în octombrie 2025 că vor reduce numărul trupelor americane din Europa, inclusiv din România. Mai exact, SUA au transmis că își vor retrage o parte din militarii aflați la Baza Mihail Kogălniceanu. Practic, doar 1.000 de soldați americani urmau să rămână în țara noastră, din cei 2.000, în ciuda războiului dintre Rusia și Ucraina.

Marius Lazurca este consilierul președintelui Nicușor Dan pentru securitate națională din toamna lui 2025, când l-a înlocuit pe Cristian Diaconescu. Totodată, Lazurca mai conduce și Departamentul de Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.

Lazurca a fost vehiculat în vara lui 2025 pentru șefia SIE, însă PSD și PNL au transmis atunci informal că se opun, iar președintele Nicușor Dan nu a făcut nici până acum numirile la serviciile secrete, SRI și SIE.

În ianuarie 2026, Lazurca a făcut o declarație care a stârnit comentarii, spunând că Nicușor Dan nu umblă teleleu prin lume și că de aceea șeful statului nu va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția.